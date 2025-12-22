НА ЖИВО
          Война

          Украйна е отрязана от дунавските си пристанища, дизелът заобикаля през Молдова и Румъния

          Мостът при Рени
          Мостът при Рени
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Спадът в цените на дизеловото гориво в Украйна не продължи дълго. Руските военни ответни удари по мостове в Одеска област отрязаха дунавските пристанища на страната, принуждавайки горивото да се транспортира по скъп, обиколен маршрут през Молдова и Румъния, пише enkorr.

          „През седмицата цените на вносните горива паднаха и в един момент дори достигнаха октомврийските. Логистичните проблеми на юг обаче обърнаха тази тенденция и обърнаха седмичния спад“, отбелязва медията.

          Според изданието най-голямо увеличение на цените е регистрирано в северните и източните региони. Средната цена на горивото се е повишила до 48,37-48,85 UAH (1,15 долара) за литър.

           „В момента е невъзможно да се напуснат дунавските пристанища в Украйна. Път минава през Молдова и Румъния. „Ако например минете през първото, ще ви струва допълнително 45-50 долара на тон, за да стигнете до границата“, посочва една компания пред изданието.

          Проблемът обаче не е само в транспортните разходи.

          „За да пътувате през Молдова, ви е необходимо международно разрешително за превоз, а наличните камиони са много малко. Освен това е практически невъзможно да напуснете митническата територия с одобрен от митниците продукт. Поради срива на транспорта продажбите на юг спряха. Танкерите не бързаха да влизат в пристанищата“, пише enkorr.

          Украинският премиер Юлия Свириденко заяви в своя Telegram канал, че правителството осигурява максимално възможна алтернативна транспортна връзка между частите на Одеска област.

          „Проблемите на юг не можеха да останат незабелязани от Запада“, продължава enkorr. „Поради пиковото търсене през деня цената на горивото по този маршрут се увеличи с 1 UAH на литър“.

          

