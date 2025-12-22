НА ЖИВО
          Война

          Украйна порази нефтен терминал на „Таманьнефтегаз" в Краснодарския край на Русия

          Таманьнефтегаз
          Таманьнефтегаз
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 22 декември Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ударили нефтения терминал на „Таманьнефтегаз“ в Краснодарския край на Русия, съобщи Генералният щаб на ВСУ, цитиран от „Зеркало недели“.

          Генералният щаб уточни, че серия от експлозии са довели до повреда на тръбопровод, два кея и два плавателни съда, както и до пожар, обхващащ площ над 1000 квадратни метра и включващ поне един плавателен съд. Запалили са се и нефтени резервоари.

          Според hromadske, позовавайки се на източник в Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, терминалът на Таманефтегаз е бил ударен от дронове на ГУР.

          „Таманьнефтегаз“ управлява претоварния комплекс Таман, който обработва суров петрол, нефтопродукти и втечнени нефтени газове.

