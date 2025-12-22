НА ЖИВО
          Украйна унищожи Су-27 и Су-30 на летището в руския град Липецк

          Су-27 и Су-30
          Су-27 и Су-30
          В нощта на 20 срещу 21 декември два изтребителя Су-27 и Су-30 се запалиха на руско военно летище близо до Липецк. Това е резултат от специална операция, проведена от представител на движението за съпротива, съобщава Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната, цитирано от „Зеркало недели“.

          Самолетите са били изведени от строя в резултат на саботажа. Оценъчната стойност на повредения самолет може да достигне до 100 милиона долара.

          Пожарът е бил запален на самолети с бордови номера „12“ и „82“, които са били разположени в защитен хангар. Според разузнаването подготовката за операцията е продължила приблизително две седмици. През това време са били проучени маршрутите за патрулиране и графиците на смени на охраната, което е позволило на саботьора ​​да влезе в съоръжението и след диверсията да избяга безпрепятствено.

