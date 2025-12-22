НА ЖИВО
          Уругвай – „Швейцарията" на Латинска Америка и най-безопасната дестинация в региона

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Според международното онлайн издание Travel Off Path Латинска Америка често се свързва в съзнанието на хората с високи нива на улична престъпност, както и с военни и социалистически диктатури с различна степен на некомпетентност.

          Но тази част на света има и своята „Швейцария“. Според нов доклад на Global Citizen Solutions най-безопасната страна в Латинска Америка е Уругвай – малка държава, разположена между Бразилия, Аржентина и топлите води на Южния Атлантик.

          Смята се, че процентът на убийствата в Уругвай е около 8 на 100 000 душиизключително ниско ниво за региона, а политическата стабилност е определяна като „висока“. С други думи, туристите могат да очакват минимални вълнения и спокойна обстановка.

          Въпреки че дребни кражби могат да се случат в по-оживени райони, Уругвай като цяло е безопасна дестинация за пътуване. Повечето чуждестранни туристи избират по-известните му съседи, но страната има свои собствени, силно подценявани прелести.

          Три града заслужават най-голямо внимание:

          Монтевидео често е наричан мини Буенос Айрес. Градът впечатлява с колониалната си архитектура, покритите пазари и оживения си обществен живот. Туристите могат да се разходят по крайбрежната алея „Рамбла“ край Рио де ла Плата, да посетят историческия център с площад „Индипенденсия“, да опитат прочутото асадо в Меркадо дел Пуерто и да се насладят на парковете и плажовете на града.

          Пунта дел Есте е основният плажен курорт на Уругвай и символ на релаксацията. Сред акцентите са плажовете Брава и Манса, снимки с емблематичната скулптура „Ръката“, разходки по яхтеното пристанище, наблюдение на морски лъвове и посещение на музея и галерията Casa Pueblo.

          Колония дел Сакраменто е историческо бижу, което привлича посетители със своя стар град – обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Тесните калдъръмени улички, колониалните къщи, фарът с панорамна гледка към залива и уютните кафенета създават тиха, почти португалска атмосфера, която най-добре се усеща при спокойна разходка из стария град.

