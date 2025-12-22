В Крим е ликвидиран лидерът на бригада „Еспаньола“

Бившият лидер на бригада „Еспаньола“, която воюва срещу Украйна, е застрелян в Крим. Той е заподозрян в трафик на оръжие и участие в организирана престъпна група, пише Telegram каналът Astra.

Погребението на Станислав „Испанеца“ Орлов, бивш лидер на крайнодясната бригада „Еспаньола“, ще се проведе в Москва на 22 декември. Той е сравняван с Пригожин, Моторола и други видни командири, участвали във войната с Украйна.

Отбелязва се, че „Испанецът“ е бил на 44 години. Той е застрелян на 4 декември в дачата си в Севастопол, Крим.

„От 10 декември в Z-общността се разпространяват само непотвърдени слухове за изчезването на Орлов и дори самата „Еспаньола“ все още не е обявила причината за смъртта“, се посочва в публикацията.

Журналисти са установили, че „Испанецът“ е бил убит в селището Флотски и че е живял в Севастопол през последните седмици преди смъртта си.

Градинарското селище Флотски е тихо място в западната част на Севастопол на Кримския полуостров. Най-близкото черноморско крайбрежие е на около 3-5 километра. Градинарското селище рядко попада в новините, но на 4 декември 2025 г. жителите на Флотски бяха изненадани. „Те обсъждаха новината, която шокира мнозина – стрелбата в сграда № 51“, пише изданието.

Според записи от видеонаблюдение, получени от ASTRA, на 4 декември в 12:17 ч. четири коли са спрели пред сграда № 51 в градинарския квартал. От колите са излезли мъже с автоматични оръжия и маски. Съседи са чули няколко изстрела, а очевидци са казали, че Орлов не е отвърнал на огъня. Само шест часа по-късно, в 18:36 ч., линейка е пристигнала в къщата на „Испанеца“. Няколко минути по-късно парамедиците са извадили тялото и са си тръгнали. Силите за сигурност са останали в къщата, за да извършат претърсване.

Според източници на ASTRA, причината за „опита за арест“ е подозрение за трафик на оръжие и участие в организирана престъпна група. Претърсвания са извършени в гаражната кооперация, къщата на Орлов и градинарския квартал „Флотски“, близо до водохващането „Микрюков“, където очевидно е съществувала друга малка база на „Еспаньола“. Силите за сигурност са задържали управителя Роман Дудников, който се грижи за птици и животни и изпълнява домакинската работа за „Испанеца“.

Орлов е един от видните руски ултраси, които участваха в боевете в Източна Украйна от 2014 г. на руска страна. Той се е сражавал във Втората чеченска война. През 2014 г. отива в Крим, където заедно с други футболни фенове участва в анексирането на полуострова. След това Орлов отива в Донбас, където командва горловската разузнавателна рота „Череп и кости“, подразделение на батальона „Восток“. Орлов получава позивна „Испанеца“ заради добрите си познания по чужди езици.

През пролетта на 2022 г. той създава подразделение от бивши бойци, крайнодесни активисти и футболни фенове, което първоначално е част от батальона „Восток“ (ДНР). Според съобщения в медиите, по-късно то се превръща в отделна частна военна група „Еспаньола“ (или 88-ма разузнавателно-диверсионна бригада „Еспаньола“).

Отбелязва се, че известният член на подразделението, бившият командир на военноморския отряд „Еспаньола“, Руслан Казанцев, с позивна „Алтай“, е бил задържан по-рано по подозрение в трафик на оръжие и организирана престъпност. Той основава военноморска група, която е била наричана първата руска „морска ЧВК“. Това подразделение е участвало в отбраната на Крим, охранявайки платформи за добив на газ.

Както отбелязват журналистите, през ноември 2024 г. Обединеното кралство наложи санкции срещу „Еспаньола“.