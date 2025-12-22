НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          В Крим е ликвидиран лидерът на бригада „Еспаньола“

          0
          100
          Станислав Орлов - Испанеца
          Станислав Орлов - Испанеца
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бившият лидер на бригада „Еспаньола“, която воюва срещу Украйна, е застрелян в Крим. Той е заподозрян в трафик на оръжие и участие в организирана престъпна група, пише Telegram каналът Astra.

          - Реклама -

          Погребението на Станислав „Испанеца“ Орлов, бивш лидер на крайнодясната бригада „Еспаньола“, ще се проведе в Москва на 22 декември. Той е сравняван с Пригожин, Моторола и други видни командири, участвали във войната с Украйна.

          Отбелязва се, че „Испанецът“ е бил на 44 години. Той е застрелян на 4 декември в дачата си в Севастопол, Крим.

          „От 10 декември в Z-общността се разпространяват само непотвърдени слухове за изчезването на Орлов и дори самата „Еспаньола“ все още не е обявила причината за смъртта“, се посочва в публикацията.

          Журналисти са установили, че „Испанецът“ е бил убит в селището Флотски и че е живял в Севастопол през последните седмици преди смъртта си.

          Градинарското селище Флотски е тихо място в западната част на Севастопол на Кримския полуостров. Най-близкото черноморско крайбрежие е на около 3-5 километра. Градинарското селище рядко попада в новините, но на 4 декември 2025 г. жителите на Флотски бяха изненадани. „Те обсъждаха новината, която шокира мнозина – стрелбата в сграда № 51“, пише изданието.

          Според записи от видеонаблюдение, получени от ASTRA, на 4 декември в 12:17 ч. четири коли са спрели пред сграда № 51 в градинарския квартал. От колите са излезли мъже с автоматични оръжия и маски. Съседи са чули няколко изстрела, а очевидци са казали, че Орлов не е отвърнал на огъня. Само шест часа по-късно, в 18:36 ч., линейка е пристигнала в къщата на „Испанеца“. Няколко минути по-късно парамедиците са извадили тялото и са си тръгнали. Силите за сигурност са останали в къщата, за да извършат претърсване.

          Според източници на ASTRA, причината за „опита за арест“ е подозрение за трафик на оръжие и участие в организирана престъпна група. Претърсвания са извършени в гаражната кооперация, къщата на Орлов и градинарския квартал „Флотски“, близо до водохващането „Микрюков“, където очевидно е съществувала друга малка база на „Еспаньола“. Силите за сигурност са задържали управителя Роман Дудников, който се грижи за птици и животни и изпълнява домакинската работа за „Испанеца“.

          Орлов е един от видните руски ултраси, които участваха в боевете в Източна Украйна от 2014 г. на руска страна. Той се е сражавал във Втората чеченска война. През 2014 г. отива в Крим, където заедно с други футболни фенове участва в анексирането на полуострова. След това Орлов отива в Донбас, където командва горловската разузнавателна рота „Череп и кости“, подразделение на батальона „Восток“. Орлов получава позивна „Испанеца“ заради добрите си познания по чужди езици.

          През пролетта на 2022 г. той създава подразделение от бивши бойци, крайнодесни активисти и футболни фенове, което първоначално е част от батальона „Восток“ (ДНР). Според съобщения в медиите, по-късно то се превръща в отделна частна военна група „Еспаньола“ (или 88-ма разузнавателно-диверсионна бригада „Еспаньола“).

          Отбелязва се, че известният член на подразделението, бившият командир на военноморския отряд „Еспаньола“, Руслан Казанцев, с позивна „Алтай“, е бил задържан по-рано по подозрение в трафик на оръжие и организирана престъпност. Той основава военноморска група, която е била наричана първата руска „морска ЧВК“. Това подразделение е участвало в отбраната на Крим, охранявайки платформи за добив на газ.

          Както отбелязват журналистите, през ноември 2024 г. Обединеното кралство наложи санкции срещу „Еспаньола“.

          Бившият лидер на бригада „Еспаньола“, която воюва срещу Украйна, е застрелян в Крим. Той е заподозрян в трафик на оръжие и участие в организирана престъпна група, пише Telegram каналът Astra.

          - Реклама -

          Погребението на Станислав „Испанеца“ Орлов, бивш лидер на крайнодясната бригада „Еспаньола“, ще се проведе в Москва на 22 декември. Той е сравняван с Пригожин, Моторола и други видни командири, участвали във войната с Украйна.

          Отбелязва се, че „Испанецът“ е бил на 44 години. Той е застрелян на 4 декември в дачата си в Севастопол, Крим.

          „От 10 декември в Z-общността се разпространяват само непотвърдени слухове за изчезването на Орлов и дори самата „Еспаньола“ все още не е обявила причината за смъртта“, се посочва в публикацията.

          Журналисти са установили, че „Испанецът“ е бил убит в селището Флотски и че е живял в Севастопол през последните седмици преди смъртта си.

          Градинарското селище Флотски е тихо място в западната част на Севастопол на Кримския полуостров. Най-близкото черноморско крайбрежие е на около 3-5 километра. Градинарското селище рядко попада в новините, но на 4 декември 2025 г. жителите на Флотски бяха изненадани. „Те обсъждаха новината, която шокира мнозина – стрелбата в сграда № 51“, пише изданието.

          Според записи от видеонаблюдение, получени от ASTRA, на 4 декември в 12:17 ч. четири коли са спрели пред сграда № 51 в градинарския квартал. От колите са излезли мъже с автоматични оръжия и маски. Съседи са чули няколко изстрела, а очевидци са казали, че Орлов не е отвърнал на огъня. Само шест часа по-късно, в 18:36 ч., линейка е пристигнала в къщата на „Испанеца“. Няколко минути по-късно парамедиците са извадили тялото и са си тръгнали. Силите за сигурност са останали в къщата, за да извършат претърсване.

          Според източници на ASTRA, причината за „опита за арест“ е подозрение за трафик на оръжие и участие в организирана престъпна група. Претърсвания са извършени в гаражната кооперация, къщата на Орлов и градинарския квартал „Флотски“, близо до водохващането „Микрюков“, където очевидно е съществувала друга малка база на „Еспаньола“. Силите за сигурност са задържали управителя Роман Дудников, който се грижи за птици и животни и изпълнява домакинската работа за „Испанеца“.

          Орлов е един от видните руски ултраси, които участваха в боевете в Източна Украйна от 2014 г. на руска страна. Той се е сражавал във Втората чеченска война. През 2014 г. отива в Крим, където заедно с други футболни фенове участва в анексирането на полуострова. След това Орлов отива в Донбас, където командва горловската разузнавателна рота „Череп и кости“, подразделение на батальона „Восток“. Орлов получава позивна „Испанеца“ заради добрите си познания по чужди езици.

          През пролетта на 2022 г. той създава подразделение от бивши бойци, крайнодесни активисти и футболни фенове, което първоначално е част от батальона „Восток“ (ДНР). Според съобщения в медиите, по-късно то се превръща в отделна частна военна група „Еспаньола“ (или 88-ма разузнавателно-диверсионна бригада „Еспаньола“).

          Отбелязва се, че известният член на подразделението, бившият командир на военноморския отряд „Еспаньола“, Руслан Казанцев, с позивна „Алтай“, е бил задържан по-рано по подозрение в трафик на оръжие и организирана престъпност. Той основава военноморска група, която е била наричана първата руска „морска ЧВК“. Това подразделение е участвало в отбраната на Крим, охранявайки платформи за добив на газ.

          Както отбелязват журналистите, през ноември 2024 г. Обединеното кралство наложи санкции срещу „Еспаньола“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия се опитва да премине Северски Донец при Серебрянка

          Иван Христов -
          Руската армия се опитва да премине река Северски Донец в Донецка област, съобщи 81-ва отделна аеромобилна бригада от 7-ми десантно-щурмови корпус (ДЩВ). Те също...
          Война

          Руското външно разузнаване: Украинският политически елит вече е готов за бягство на Запад

          Иван Христов -
          Много влиятелни украински чиновници и бизнесмени вече са извели семействата си в чужбина и са прехвърлили финансовите си активи в сметки в западни страни....
          Война

          Константиновка. Поглед от дрон на ВСУ

          Иван Христов -
          В Telegram се появиха кадри от дрон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), показващи разрушенията в ключовия фронтови град в Донецка област – Константиновка. Практически...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions