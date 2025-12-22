В мач с над 300 вкарани точки Чикаго победи Атланта

Чикаго Булс надви Атланта Хоукс със 152:150 като гост в поредна среща от редовния сезон на НБА. Това е и най-резултатният мач от началото на кампанията.

Девет баскетболисти на „биковете“ завършиха с двуцифрен точков актив, като Матас Бузелис бе над всички с 28, включително 7/8 от тройката. 21 добави Коби Уайт, а Джош Гиди остана на косъм от трипъл-дабъл – 19 пункта, 9 борби и 12 асистенции.

За „ястребите“ Джейлън Джонсън и Трей Йънг комбинираха за 71 точки, като и двамата дадоха по 9 завършващи подавания, а Джонсън овладя и 11 борби, но това не беше достатъчно за успех. Ониека Оконгву и Вит Крейчи реализираха съответно 23 и 20 пункта за тима от Джорджия.

На Изток двата отбора са съседи в таблицата, като Атланта е с баланс 15-15, а Булс – с 13 победи и 15 загуби.

Атланта и Чикаго ще се изправят отново един срещу друг във вторник вечер.

Останалите резултати:

Бруклин Нетс – Торонто Раптърс 96:81

Ню Йорк Никс – Маями Хийт 132:125

Вашингтон Уизардс – Сан Антонио Спърс 113:124

Минесота Тимбъруулвс – Милуоки Бъкс 103:100

Сакраменто Кингс – Хюстън Рокетс 125:124 след продължение