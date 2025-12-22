В Москва взривиха автомобил с руски генерал

Сутринта в понеделник, 22 декември, в южната част на Москва е взривен автомобил, в резултат на което е загинал генерал-майор Фанил Сарваров.

- Реклама -

Според руските Telegram канали Baza, Mash и 112, инцидентът е станал около 7:00 ч. сутринта в района Орехово-Борисово на паркинг близо до жилищна сграда на улица Ясенева.

Шофьорът е успял да измине няколко метра, преди неговата Kia Sorento да експлодира. Детонацията е повредила и близки превозни средства.

Шофьорът е бил 56-годишен мъж. Той е хоспитализиран в критично състояние с осколъчни рани по краката и фрактура на лицето.

В интернет обаче се появи информация, че пострадалият може да е генерал-майор Фанил Сарваров, началник на Дирекция „Оперативна подготовка“ на руските въоръжени сили.

Както телевизионният канал „Дождь“ разкри от изтекли бази данни, Сарваров наистина е собственик на Kia Sorento от 2013 г. – точно този модел, чиято експлозия беше съобщена от канали, близки до силите за сигурност. Той притежава и една четвърт от апартамента на улица „Ясенева“, близо до мястото, където е станала експлозията.

Фанил Сарваров е участвал във военни операции в Чечня и осетино-ингушския конфликт от 1992 до 2003 г., както и в операцията на руската армия в Сирия през 2015-2016 г.

„Тази сутрин е взривено взривно устройство, поставено под дъното на автомобил. Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на отдела за оперативна подготовка на Генералния щаб на руските въоръжени сили, е издъхнал в резултат на нараняванията си“, се казва в изявление на Следствения комитет на Русия.

Главното следствено управление на Следствения комитет на Русия за Москва е образувало наказателно дело за „убийство, извършено по общоопасен начин“.

Разследват се различни теории относно убийството. Една от теориите е, че „престъплението е организирано от украински специални служби“.