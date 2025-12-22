НА ЖИВО
          В началото на зимата: Има ли достатъчно снегорини в София?

          Столичната община разполага с необходимите около 200 снегорина за зимното почистване на града. Това съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева на брифинг.

          Към момента обаче има недостиг на техника за т.нар. Зона 3, която обхваща районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“. За зоната са необходими общо 22 снегорина, а към момента са осигурени около 15.

          „Не искам да споделям детайли, докато не подпишем всички договори и не уточним всички подробности“, коментира Бобчева.

          Тя уточни, че е извършен преглед на техниката на фирмите, с които Столична община има сключени договори, като през миналата седмица са били подписани и анекси. По думите ѝ снегорините вече са приведени в готовност.

          По отношение на снегопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“ заместник-кметът посочи, че Общината е в постоянен контакт с общинската фирма Софеикострой, която е уверила, че разполага с нужните договори и ресурси за изпълнение на дейностите.

          Във връзка с днешните решения на Комисия за защита на конкуренцията по жалби срещу обществени поръчки за сметосъбиране и транспортиране на отпадъци, Бобчева съобщи, че в четири случая Общината е обявена за изпълнител. Само за Зона 4 – районите „Надежда“, „Илинден“ и „Сердика“ – има препоръка решението да бъде преразгледано.

          По думите ѝ предстои Общината да се запознае подробно с мотивите на КЗК, за да се прецени дали тълкуването е обвързващо и какви последващи действия могат да бъдат предприети.

          Относно почистването на пътищата към Витоша Бобчева заяви, че по темата има дело за предварително изпълнение, което вече се разглежда от Върховен административен съд.

          „Надявам се в рамките на седмица или когато договорът изтече – на 7 януари, да има решение и яснота какви действия се очаква да предприемем“, каза още тя.

          По-рано днес КЗК се произнесе и по жалба на „Консорциум Еко Сфера 2025“ ДЗЗД срещу обществената поръчка за зимно поддържане на пътищата в природен парк Витоша, като остави жалбата без уважение.

