      понеделник, 22.12.25
          Владислав Славов: В празничната програма на „Евроком" ще участват най-добрите български изпълнители

          „В празничната програма на „Евроком“ ще участват най-добрите български изпълнители. Започваме на 25-и в 21:00 часа. Зрителите ще могат да се насладят на изпълненията на квартет „Славей“, Бинка Добрева, Сестри Бисерови, Йорданка Варджийска, Райко Кирилов и много други. Специално от Сърбия дойде и Бобан Здрвавкович. „

          Това каза в студиото на предаването „Делници“ водещият на „Вечните песни на България“ Владислав Славов, който представи акцентите от коледната и новогодишна програма на „Евроком“.

          Славов обясни, че 27-и и 28-и декември програмата продължава с новогодишните вечери, които ще се излъчват в „Евроком“ от 20:00 часа. Изданията са кръстени „Новогодишна наздравица.“ Той допълни, че на 29-и декември програмата ще започне в 22:00 часа.

          Славов обясни, че 27-и и 28-и декември програмата продължава с новогодишните вечери, които ще се излъчват в „Евроком“ от 20:00 часа. Изданията са кръстени „Новогодишна наздравица.“ Той допълни, че на 29-и декември програмата ще започне в 22:00 часа.

