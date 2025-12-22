ВМС на ВСУ обясни руските атаки в Одеска област: Русия се опитва да отреже Украйна от Черно море

Русия се стреми да отреже достъпа на Украйна до Черно море. Ето защо руската армия е засилила атаките срещу Одеса и Одеска област. Това заяви Дмитро Плетенчук, говорител на украинския флот, в ефира на Телермаратона. По думите му, Украйна е изправена пред подобни агресивни действия от няколко години, но сега Русия все по-често използва въздушни атаки.

- Реклама -

„Мечтите им, които пряко корелират с плановете им, не са изчезнали. Те ги изразяват през устата на руския диктатор – желанието да откъснат Украйна от морето. За Украйна морето представлява 90% от експортните и вносните операции и за нас това е от изключителна важност. Затова украинският флот прави всичко възможно, за да гарантира, че морският коридор продължава да функционира“, подчерта говорителят.

Той отбеляза, че за Украйна, и по-специално за Одеса, основните проблеми остават ударите с балистични ракети, изстреляни от руснаците от Крим, както и нахлуването на „Шахеди“ от Черно море.

Военният добави, че например, за да използва големи десантни кораби в Черно море за морски десанти, Русия трябва да има успех на сушата. В края на краищата, подобни операции не могат да се извършват самостоятелно.

„Поне три големи водни препятствия по маршрута към Одеса, разбира се, внасят корекции дори в своите планове. Следователно те са в патова ситуация тук…“, подчерта Плетенчук.

Именно затова, добави той, руснаците нанасят въздушни удари.