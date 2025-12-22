НА ЖИВО
          Володя Стоянов: Реших да изградя духовен център Петрич

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Обществото има крещяща нужда от духовен център.“

          Това каза легендарният народен певец и музикант Володя Стоянов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Стоянов обясни, че самият той се е нагърбил с нелеката задача да създаде именно такъв център, в който младите хора ще могат да получат безценни знания, които да променят живота им. Гостът добави, че неговият център ще се помещава в град Петрич, откъдето родом е и самият той.

          „От 2008-а година до ден днешен съм посветен на това начинание. В духовния център има много добра лятна библиотека, построена от майстори дърводелци от Гоце Делчев. Там има и паметник на Весил Левски, подарено т професор Иван Гавраилов“, каза още гостът.

          Певецът обясни, че в този център той вече посреща групи от цяла България, въпреки че официалното откриване не се е случило.

          - Реклама -

