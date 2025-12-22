Володя Стоянов: Реших да изградя духовен център Петрич

Това каза легендарният народен певец и музикант Володя Стоянов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Стоянов обясни, че самият той се е нагърбил с нелеката задача да създаде именно такъв център, в който младите хора ще могат да получат безценни знания, които да променят живота им. Гостът добави, че неговият център ще се помещава в град Петрич, откъдето родом е и самият той.
Певецът обясни, че в този център той вече посреща групи от цяла България, въпреки че официалното откриване не се е случило.
