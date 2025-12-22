Граничният район на Харковска област на Украйна постепенно преминава под руски контрол. Скоро след превземането на Лиман, Министерството на отбраната на Русия обяви, че части на групировка войски „Север“ са изтласкали Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от село Вилча, пише „Рибар“.

Това селище преди това играеше важна роля в отбранителната система на ВСУ в района на Волчанск. По време на битката за града украинците са създали множество временни складове и полеви складове в основните му сгради, от които са били изпращани провизии до украинските части в града. С напредването на битката за селището руската авиация методично унищожава инфраструктурата на ВСУ във Вилча.

След като украинските резерви са били преразпределени в други райони, Волчанск най-накрая е бил превзет, а с него и цялата отбрана на украинските формирования по южния бряг на река Волча започна да се разпада. По-малко от месец по-късно, руските щурмовици установяват контрол над самата Вилча.

Превземането на населеното място ще позволи на ГВ „Север“ да освободи сили за развитие на настъплението към Графское. Превземането на селото ще отвори пътя на юг по река Северски Донец до Печенежкия язовир, през който се осъществяват комуникациите на цялата групировка на ВСУ на Бурлужко направление.