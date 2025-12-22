Вучич: Изборите догодина ще определят съдбата на Сърбия

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че в края на следващата година ще се проведат избори, които „ще определят съдбата на страната“, и призова гражданите да вземат решенията си „с хладен разум“.

„Моля ви за едно – вземайте решенията си напълно трезво и рационално. Преценявайте какво е направено, разглеждайте плановете, програмите и хората, които имат капацитет да реализират обещаното, и тези, които нямат. Говорете със съседите и приятелите си и оставете хората сами да оценяват. Решенията не бива да се основават на лъжи", заяви Вучич.

От повече от година властите в Белград са изправени пред масови протести в цялата страна. Повод за недоволството стана смъртта на 16 души при срутването на козирката на ж.п. гарата в Нови Сад, но протестите прераснаха в искане за системни реформи, борба с корупцията и предсрочни избори.

В обръщението си Вучич призова гражданите да не се влияят от публикации в отделни медии, а да съдят по делата.

„Не вземайте решения въз основа на измислици – че някой имал връзка с „Йованица“, че някой убивал деца в майчините прегръдки, че майка му не му е майка или баща му не му е баща. Преценявайте по това, което сме направили, което правим днес и по нашите планове за бъдещето“, подчерта той.

Президентът посочи, че управляващите са били до гражданите по време на мигрантската криза, наводненията и пандемията, както и в настоящата ситуация, когато вече 75 дни няма доставки на петрол по тръбопровода през Хърватия, но не са възникнали проблеми с горивата.

Изявленията му бяха цитирани от официозното издание Политика.

Вучич за пореден път през тази година обеща мащабни инфраструктурни проекти, както и увеличения на заплатите и пенсиите.