Вучич: Изборите догодина ще определят съдбата на Сърбия

Президентът на СърбияАлександър Вучич заяви, че в края на следващата година ще се проведат избори, които „ще определят съдбата на страната“, и призова гражданите да вземат решенията си „с хладен разум“.
От повече от година властите в Белград са изправени пред масови протести в цялата страна. Повод за недоволството стана смъртта на 16 души при срутването на козирката на ж.п. гарата в Нови Сад, но протестите прераснаха в искане за системни реформи, борба с корупцията и предсрочни избори.
В обръщението си Вучич призова гражданите да не се влияят от публикации в отделни медии, а да съдят по делата.
Президентът посочи, че управляващите са били до гражданите по време на мигрантската криза, наводненията и пандемията, както и в настоящата ситуация, когато вече 75 дни няма доставки на петрол по тръбопровода през Хърватия, но не са възникнали проблеми с горивата.
Изявленията му бяха цитирани от официозното издание Политика.
Вучич за пореден път през тази година обеща мащабни инфраструктурни проекти, както и увеличения на заплатите и пенсиите.
