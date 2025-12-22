Замбия се спаси в края

Мали и Замбия завършиха наравно 1:1 в мач от група А на Купата на африканските нации. Попаденията паднаха през втората част и бяха дело на Ласин Синайоко и Патсон Дака.
- Реклама -
В 42-ата минута малийците получиха дузпа след нарушение срещу Нене Доржелес. Зад топката застана Ел Билал Туре, но изпълнението му, насочено към долния ляв ъгъл, бе отразено от вратаря Муанза.
В 61-ата минута „орлите“ поведоха в резултата. Туре бе забравен в наказателното поле, но не успя да стреля. Последва удар на Ласин Синайоко, който бе блокиран, но топката се върна в него и той разстреля Муанза от близо – 1:0.
Наказанието дойде изненадващо късно за сънародниците на Мустафа Сангаре.
Във втората минута от добавеното време Матюс Банда центрира отдясно, а Патсон Дака изскочи от дълбочина и отклони с глава – 1:1.
За „орлите“ предстои двубой с домакина Мароко, Замбия ще се изправи срещу Коморските острови.
МАЛИ – ЗАМБИЯ 1:1
1:0 Ласин Синайоко (61), 1:1 Патсон Дака (90+2)
Мали и Замбия завършиха наравно 1:1 в мач от група А на Купата на африканските нации. Попаденията паднаха през втората част и бяха дело на Ласин Синайоко и Патсон Дака.
- Реклама -
В 42-ата минута малийците получиха дузпа след нарушение срещу Нене Доржелес. Зад топката застана Ел Билал Туре, но изпълнението му, насочено към долния ляв ъгъл, бе отразено от вратаря Муанза.
В 61-ата минута „орлите“ поведоха в резултата. Туре бе забравен в наказателното поле, но не успя да стреля. Последва удар на Ласин Синайоко, който бе блокиран, но топката се върна в него и той разстреля Муанза от близо – 1:0.
Наказанието дойде изненадващо късно за сънародниците на Мустафа Сангаре.
Във втората минута от добавеното време Матюс Банда центрира отдясно, а Патсон Дака изскочи от дълбочина и отклони с глава – 1:1.
За „орлите“ предстои двубой с домакина Мароко, Замбия ще се изправи срещу Коморските острови.
МАЛИ – ЗАМБИЯ 1:1
1:0 Ласин Синайоко (61), 1:1 Патсон Дака (90+2)