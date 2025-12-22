Зеленски: Украйна трябва да започне реално производство на системи за ПВО и ракети

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че настоящата ключова задача на Киев е организирането на реално производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях на територията на Украйна, съобщи Укринформ.
По-късно, в отговор на въпроси на журналисти, той уточни, че Украйна вече работи по създаването на собствени системи за противовъздушна отбрана.
Той допълни, че Украйна ще продължи да работи по договори с партньорите си, които предвиждат доставка на системи за противовъздушна отбрана чрез различни международни програми.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че настоящата ключова задача на Киев е организирането на реално производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях на територията на Украйна, съобщи Укринформ.
По-късно, в отговор на въпроси на журналисти, той уточни, че Украйна вече работи по създаването на собствени системи за противовъздушна отбрана.
Той допълни, че Украйна ще продължи да работи по договори с партньорите си, които предвиждат доставка на системи за противовъздушна отбрана чрез различни международни програми.