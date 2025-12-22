Зеленски: Украйна трябва да започне реално производство на системи за ПВО и ракети

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че настоящата ключова задача на Киев е организирането на реално производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях на територията на Украйна, съобщи Укринформ.

„Украйна трябва да запази лидерството си в Европа по отношение на качеството и обема на производството на въоръжение. Трябва да си осигурим още едно историческо постижение за Украйна – да организираме реално производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях в Украйна или съвместно с нашите ключови партньори. Това е, което ще промени баланса на силите в нашия регион. Това е изключително трудна задача, стратегическа задача. В името на Украйна тя трябва да бъде изпълнена", заяви Зеленски.

По-късно, в отговор на въпроси на журналисти, той уточни, че Украйна вече работи по създаването на собствени системи за противовъздушна отбрана.

„Тук всичко вече зависи от техническите възможности на нашите специалисти – колко бързо ще успеят да го постигнат. Но системите за ПВО не се създават бързо. Въпреки това сме близо до постигането на съответните резултати“, подчерта президентът.

Той допълни, че Украйна ще продължи да работи по договори с партньорите си, които предвиждат доставка на системи за противовъздушна отбрана чрез различни международни програми.