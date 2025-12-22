Живот в гората и отнети деца: Съдебен казус в Италия

Съдът в Акуила отхвърли жалбата на британско-австралийска двойка срещу решението трите им деца да бъдат настанени в дом за непълнолетни. Новината беше разпространена от италианската агенция АНСА.

- Реклама -

Австралийката Катрин Бирмингам и британският ѝ съпруг Нейтън Тревалиън са отглеждали децата си в къща без електричество и течаща вода, разположена в гора край село Палмоли. През октомври съдът постанови децата да бъдат изведени от дома и настанени в социална институция във Васто, където майката има право да прекарва ограничено време с тях през деня.

Миналия месец двойката прие временно да се премести във фермерска къща, изградена от местен ресторантьор, докато жилището им бъде ремонтирано. Целта е да бъдат изпълнени условията за евентуално възстановяване на родителските права.

Случаят предизвика остра реакция на национално ниво. Министърът на правосъдието Карло Нордио разпореди проверка по случая, а вицепремиерът и министър на инфраструктурата и транспорта Матео Салвини определи решението като „отвличане“.