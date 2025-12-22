Зимни условия в планините, туристите да бъдат добре екипирани

От Планинска спасителна служба предупреждават туристите да проявяват повишено внимание при преминаване през заледени склонове. Спасителите препоръчват носенето на туристически котки за по-ниските части на планините, а за по-високите и по-трудни маршрути – алпийски котки, като при необходимост може да се наложи и използването на пикел.

По данни на ПСС температурите са отрицателни, а над 1800–2000 метра надморска височина условията са напълно зимни. От службата уточняват още, че пътеките са замръзнали, включително и в по-ниските участъци.

Въпреки това условията за туризъм в планините са добри, съобщиха за БТА от Български Червен кръст.

За изминалото денонощие не са регистрирани инциденти.