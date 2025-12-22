НА ЖИВО
          Зимни условия в планините, туристите да бъдат добре екипирани

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От Планинска спасителна служба предупреждават туристите да проявяват повишено внимание при преминаване през заледени склонове. Спасителите препоръчват носенето на туристически котки за по-ниските части на планините, а за по-високите и по-трудни маршрути – алпийски котки, като при необходимост може да се наложи и използването на пикел.

          По данни на ПСС температурите са отрицателни, а над 1800–2000 метра надморска височина условията са напълно зимни. От службата уточняват още, че пътеките са замръзнали, включително и в по-ниските участъци.

          Въпреки това условията за туризъм в планините са добри, съобщиха за БТА от Български Червен кръст.

          За изминалото денонощие не са регистрирани инциденти.

