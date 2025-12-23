Девет души ранени при инцидент в Нидерландия, автомобил вряза в група хора

Девет души бяха ранени, след като автомобил се вряза в група хора в Нидерландия. Полицията съобщи, че на този етап няма данни случаят да е умишлен.

Трима души са получили тежки наранявания.

„На пръв поглед не изглежда да е било нарочно, но разследването продължава“, заявиха органите на реда в публикация в X.

Произшествието е станало в град Нунспеет, на около 70 километра източно от Амстердам.