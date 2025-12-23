Муцунски за Мицкоски: Решението му да се оттегли е уникално

Северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски определи поведението на премиера Християн Мицкоски като „уникално в света“, съобщи БГНЕС.

„Решението на премиера и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски да се оттегли от челната позиция в партията след третия си мандат е ход, достоен за уважение. Често си мислех, че в крайна сметка Мицкоски все пак ще вземе различно решение, защото е логично да не се казва, че си тръгваш след четири години и да продължиш, като се има предвид популярността на ВМРО-ДПМНЕ като политическа партия, както и електоралните успехи, които е постигнала", каза Муцунски.

Министърът разкри, че е обсъждал тази тема многократно с Мицкоски и въпреки че може да не е напълно съгласен с решението му, разбира причините му и ги уважава напълно. Според него, това решение е историческо и трудно срещано не само в Европа, но и в света.

На въпрос дали има амбиции да се включи в надпреварата за бъдещ лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Муцунски отговори:

„Всеки човек има амбиция. Моята амбиция в момента е фокусирана единствено върху функцията, която изпълнявам – да изпълнявам функциите на министър на външните работи и външната търговия по най-добрия възможен начин. През следващите четири години лидер на ВМРО-ДПМНЕ е Християн Мицкоски и би било некоректно да навлизам в отговори на подобни въпроси. Ясно е, и в партията сме наясно, че може да има подобна дискусия в медиите и в широката общественост – и това е нормално. Но през следващите четири години лидер на ВМРО-ДПМНЕ е Християн Мицкоски и той има и ще има нашата пълна подкрепа.“

Муцунски добави, че неговата лична амбиция е да се съсредоточи максимално върху позицията, която заема в момента и не се вижда в бъдещата вътрешнопартийна надпревара.

БГНЕС припомня, че след идването на власт на кабинета на Мицкоски, процесът на евроинтеграция на Северна Македония беше блокиран. Страната беше отделена от Албания по пътя към ЕС, а паралелно се разрази мащабна антиевропейска пропаганда. Въпреки призивите на европейски лидери, включително председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и еврокомисаря по разширяването Марта Кос, управляващите в Скопие отказват да изпълнят Преговорната рамка, която би отворила пътя на страната към членство в ЕС.