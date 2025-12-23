Муцунски за Мицкоски: Решението му да се оттегли е уникално

Северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски определи поведението на премиера Християн Мицкоски като „уникално в света“, съобщи БГНЕС.
Министърът разкри, че е обсъждал тази тема многократно с Мицкоски и въпреки че може да не е напълно съгласен с решението му, разбира причините му и ги уважава напълно. Според него, това решение е историческо и трудно срещано не само в Европа, но и в света.
На въпрос дали има амбиции да се включи в надпреварата за бъдещ лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Муцунски отговори:
Муцунски добави, че неговата лична амбиция е да се съсредоточи максимално върху позицията, която заема в момента и не се вижда в бъдещата вътрешнопартийна надпревара.
БГНЕС припомня, че след идването на власт на кабинета на Мицкоски, процесът на евроинтеграция на Северна Македония беше блокиран. Страната беше отделена от Албания по пътя към ЕС, а паралелно се разрази мащабна антиевропейска пропаганда. Въпреки призивите на европейски лидери, включително председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и еврокомисаря по разширяването Марта Кос, управляващите в Скопие отказват да изпълнят Преговорната рамка, която би отворила пътя на страната към членство в ЕС.
Северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски определи поведението на премиера Християн Мицкоски като „уникално в света“, съобщи БГНЕС.
Министърът разкри, че е обсъждал тази тема многократно с Мицкоски и въпреки че може да не е напълно съгласен с решението му, разбира причините му и ги уважава напълно. Според него, това решение е историческо и трудно срещано не само в Европа, но и в света.
На въпрос дали има амбиции да се включи в надпреварата за бъдещ лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Муцунски отговори:
Муцунски добави, че неговата лична амбиция е да се съсредоточи максимално върху позицията, която заема в момента и не се вижда в бъдещата вътрешнопартийна надпревара.
БГНЕС припомня, че след идването на власт на кабинета на Мицкоски, процесът на евроинтеграция на Северна Македония беше блокиран. Страната беше отделена от Албания по пътя към ЕС, а паралелно се разрази мащабна антиевропейска пропаганда. Въпреки призивите на европейски лидери, включително председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и еврокомисаря по разширяването Марта Кос, управляващите в Скопие отказват да изпълнят Преговорната рамка, която би отворила пътя на страната към членство в ЕС.