Салах спаси Египет от фалстарт за Купата

Египет трябваше да прави обрат, но все пак спечели първия си мач на Купата на африканските нации. „Фараоните“ спечелиха с 2:1, а попаденията за успеха реализираха големите звезди на тима – Омар Мармуш и Мохамед Салах, който бе точен в добавеното време.

Срещата започна с натиск на Египет и “фараоните” имаха няколко добри положения да поведат в резултата, от които не се възползваха.

Най-добрият шанс пред Египет дойде в 12-ата минута. Мохамед Салах центрира от десния фланг и сложи топката на крака на Емам Ашур, който прати удара си встрани от вратата.

Осем минути по-късно Зимбабве поведе в резултата. Еманюъл Джалай подаде към Принс Дюб, който се разписа с удар в долния десен ъгъл.

До края на първото полувреме “фараоните” не успяха да създадат нещо по-опасно пред вратата на 40-годишния Вашингтон Аруби.

В 55-ата минута Омар Мармуш стреля коварно по земя, но Аруби успя да се намеси.

Девет минути по-късно Египет изравни след изстрел от малък ъгъл на Мармуш, който не остави шансове на стража на Зимбабве.

В следващите минути “фараоните” наложиха хаотичен натиск, който не доведе до резултат в редовното време.

Все пак фаворитът постигна своето в първата минута на продължението. Мостафа Мохамед отклони с глава към Мохамед Салах в наказателното поле. Капитанът гардира добре топката и стреля към долния ляв ъгъл.