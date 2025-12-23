Турските съдилища арестуваха 1 601 души през 2025 г. в рамките на кампанията срещу движението на Фетхуллах Гюлен

Турските съдилища са арестували 1 601 души през 2025 г. в рамките на кампанията срещу религиозното движение на Фетхуллах Гюлен, съобщи Центърът за свобода в Стокхолм, позовавайки се на изявление на вътрешния министър Али Йерликая.

Други 1 524 заподозрени са били освободени под съдебен надзор. Президентът Реджеп Тайип Ердоган насочи усилията си срещу последователите на движението, вдъхновено от покойния ислямски проповедник Фетхуллах Гюлен, след антикорупционните разследвания през декември 2013 г., в които бяха замесени той, членове на семейството му и близки до него фигури.

Ердоган определи разследванията за „гюленистки преврат“ и заговор срещу правителството, след което започна систематично преследване на движението. През май 2016 г. то беше обявено за терористична организация, а действията срещу него се засилиха след неуспешния опит за преврат през юли същата година, за който турските власти обвиниха Гюлен. Самото движение категорично отрича участие в опита за преврат или каквато и да е терористична дейност.

Йерликая съобщи още, че през последните две седмици при операции на жандармерията в 28 провинции са били задържани 76 души. От тях 50 са арестувани, шестима са освободени под съдебен надзор, а спрямо останалите продължават правните процедури.

Освен хилядите арестувани, множество последователи на движението на Гюлен са били принудени да напуснат Турция.