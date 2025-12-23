НА ЖИВО
          Винс Зампела, съавтор на „Call of Duty", загина при автомобилна катастрофа

          Снимка: Variety / Getty Images
          Винс Зампела, признатият съавтор на феномена във видеоигрите „Call of Duty“, е загинал при автомобилна катастрофа. Разработчикът и ръководител в индустрията, чиито студия стоят зад едни от най-продаваните видеоигри в света, е починал, докато шофирал своето „Ферари“ по живописен път северно от Лос Анджелис, съобщи телевизия NBC4.

          Зампела беше най-известен и като основател на Respawn Entertainment – студиото зад „Titanfall“, „Apex Legends“ и игрите от серията „Star Wars Jedi“.

          Кариерата му започва през 90-те години като дизайнер на шутър игри. През 2002 г. той съосновава Infinity Ward и година по-късно участва в създаването и лансирането на първата „Call of Duty“. По-късно студиото беше придобито от Activision.

          След раздяла с компанията заради остър конфликт, Зампела основава Respawn Entertainment през 2010 г., а през 2017 г. студиото беше закупено от Electronic Arts.

          В рамките на EA той пое водеща роля в рестартирането на поредицата „Battlefield“, с което затвърди репутацията си на една от най-влиятелните фигури в съвременните шутър игри от първо лице.

