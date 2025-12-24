20 ТОЧКИ: Зеленски представи плана за мир в Украйна

Володимир Зеленски заяви, че въпросът за териториите не е решен и се обсъждат няколко варианта, като разкри подробности за предложения план от 20 точки за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Укринформ.

- Реклама -

„Сега съм готов да обсъдя проекодокумента от 20 точки. Този документ се определя като рамков – основополагащ политически документ между нас, САЩ, Европа и Русия за прекратяване на войната“, заяви Зеленски. Той подчерта, че проектът до голяма степен отразява съвместната украинско-американска позиция, но някои въпроси все още се нуждаят от разрешаване.

„Въпреки това, ние значително се приближихме до финализирането на документите“, добави президентът на Украйна.

Зеленски запозна медиите със същността на всяка от 20-те точки на проекта на рамковия документ, като подчерта, че той остава проект и че неговите разпоредби могат да се променят по време на преговорите.

Основни точки от предложения план за прекратяване на войната:

Точка 1: Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден от всички подписали страни.

Точка 2: Документът ще представлява пълно и безусловно споразумение за ненападение между Русия и Украйна с механизъм за наблюдение на линията на контакт.

Точка 3: Украйна ще получи силни гаранции за сигурност.

Точка 4: Размерът на въоръжените сили на Украйна ще остане 800 000 души в мирно време.

Точка 5: САЩ, НАТО и европейските държави ще предоставят на Украйна гаранции, подобни на тези по член 5 от Договора за НАТО.

Точка 6: Русия ще заложи политика на ненападение към Европа и Украйна, включително ратификация с конституционно мнозинство в Държавната дума.

Точка 7: Украйна ще стане член на Европейския съюз в ясно определен срок и ще получи краткосрочен привилегирован достъп до европейския пазар.

Точка 8: Украйна ще получи солиден пакет за цялостно развитие, обхващащ икономически сектори.

Точка 9: Ще бъдат създадени фондове за икономическо възстановяване, реконструкция на пострадалите региони и хуманитарни нужди с цел събиране на 800 милиарда долара.

Точка 10: Украйна ще ускори преговорите за споразумение за свободна търговия със САЩ.

Точка 11: Украйна потвърджава, че ще остане неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Точка 12: Запорожката АЕЦ ще бъде експлоатирана съвместно от Украйна, САЩ и Русия. Подробностите все още се обсъждат.

Точка 13: Двете страни ще прилагат образователни програми за толерантност и ще защитават малцинствени езици.

Точка 14: Територии: Тази точка остава нерешена и включва няколко варианта:

Вариант 1: Линията на разполагане на войските към датата на споразумението ще бъде призната като линия на контакт, наблюдавана от международни сили.

Вариант 2: Създаване на свободна икономическа зона в Донбас с демилитаризация на района и взаимно изтегляне на въоръжените сили, което ще бъде одобрено с национален референдум в Украйна.

Точка 15: След споразумението Украйна и Русия се ангажират да не променят териториалните договорености със сила.

Точка 16: Русия няма да възпрепятства използването на река Днепър и Черно море за търговски цели.

Точка 17: Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешените въпроси, включително размяната на военнопленници и връщането на задържани цивилни лица.

Точка 18: Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписване на споразумението.

Точка 19: Споразумението ще бъде правно обвързващо и ще бъде наблюдавано от Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Точка 20: Пълно прекратяване на огъня ще влезе в сила веднага след съгласие по документа.

Зеленски добави, че Украйна очаква да получи отговор от Русия на проектодокумента след преговорите между американската и руската страна.

„Въпроси като териториалните въпроси трябва да се обсъждат на равнище лидери“, подчерта Зеленски.

Той също така заяви, че са подготвени и други документи, необходими за прекратяване на войната, включително многостранна рамка за гаранции за сигурността на Украйна, в която участват Украйна, САЩ и Европа, както и двустранна рамка за гаранции за сигурността между САЩ и Украйна.