      петък, 26.12.25
          - Реклама -
          Алекс Грозданов е номер 8 в света!

          "Тиха власт. Абсолютен контрол на мрежата. Лидер, който оставя играта му да говори вместо него" - споделиха от престижното специализирано издание "Volleyball World"

          Снимка: gong.bg
          Капитанът на българския национален отбор по волейбол – Алекс Грозданов, беше избран за играч №8 в света от престижното специализирано издание Volleyball World.

          Ето какво написаха от медията за него към клип с някои от най-добрите му изяви на Световното първенство по-рано тази година:

          “Тиха власт. Абсолютен контрол на мрежата. Лидер, който оставя играта му да говори вместо него – Алекс Грозданов беше определящо присъствие в центъра през целия сезон. Истинска стена на мрежата, той завърши като №2 блокировач в полското първенство, помагайки на Богданка Люблин да спечели титлата.

          На световната сцена влиянието на Грозданов изпъкна още повече. Като капитан на България той беше №1 блокировач на Световното първенство по волейбол 2025, спечели приза „Най-добър централен блокировач“ и изигра ключова роля за завръщането на България на финал на световното първенство след 55 години”.

          Грозданов спечели и Суперкупата на Полша с екипа на Богданка, както и турнира CEV Challenge Cup.

