Алжир тръгна с лекота за Купата на африканските нации

Алжир започна на Купата на африканските нации с лесен успех с 3:0 над Судан в двубой от група E.

„Пустинните лисици“ поведоха в резултата още във втората минута с гол на Рияд Марез, който реализира с удар в долния десен ъгъл.

Шест минути преди края на първата част Судан остана с човек по-малко на терена, след като Салхелдин Алхасан получи втори жълт картон.

В 61-ата минута Алжир удвои, като Марез отбеляза второто си попадение в срещата. Крайният резултат бе оформен от Ибрахим Маза пет минути преди края на редовното време.

За Алжир предстои двубой с Буркина Фасо, докато Судан среща Екваториална Гвинея.