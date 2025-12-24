Алжир тръгна с лекота за Купата на африканските нации

Алжир започна на Купата на африканските нации с лесен успех с 3:0 над Судан в двубой от група E.
„Пустинните лисици“ поведоха в резултата още във втората минута с гол на Рияд Марез, който реализира с удар в долния десен ъгъл.
Шест минути преди края на първата част Судан остана с човек по-малко на терена, след като Салхелдин Алхасан получи втори жълт картон.
В 61-ата минута Алжир удвои, като Марез отбеляза второто си попадение в срещата. Крайният резултат бе оформен от Ибрахим Маза пет минути преди края на редовното време.
За Алжир предстои двубой с Буркина Фасо, докато Судан среща Екваториална Гвинея.
- Реклама -
