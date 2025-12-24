НА ЖИВО
      четвъртък, 25.12.25
          АПИ с предупреждение за празниците: Засилен трафик и влошаване на времето

          Никола Павлов
          Очаква се засилен трафик заради празниците и през днешния вече празничен ден. Около 900 екипа на „Пътна полиция“ са разположени на най-натоварени точки, за да следят за безопасността на движението.

          В област Благоевград е въведено реверсивно движение в участъка от път E-79 София – Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни. Осигурени са две ленти в посока „Кулата“ и една лента в посока София.

          Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в почивните дни за посрещане на Коледа и Нова година, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите, като в нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг.

          1 коментар

          1. И убива наследници и думите ми не : къде са констирните протоколи за ремонти и проверки посока КЗП сигналите и къде са на тези на фирмите посока клиента а ? И данъчното ,карта за транспорт – констативни протоколи за стандарти и МПС стандарти а ? 12 години и 12 години един филм столицата на маймуните и аз не съм маймуна …Как лъжите и за въздуха също констативни или протоколи за проверки по квартали в София 10 години а ? Мръсни и сега нови апартаменти и предните 10 също за същото ….няма познати за това ,като става дума за здравето мръсни ДПС от СДС и Герб до БСП и ДСБ до не гласуващи …

