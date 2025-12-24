АПИ с предупреждение за празниците: Засилен трафик и влошаване на времето

Очаква се засилен трафик заради празниците и през днешния вече празничен ден. Около 900 екипа на „Пътна полиция“ са разположени на най-натоварени точки, за да следят за безопасността на движението.

В област Благоевград е въведено реверсивно движение в участъка от път E-79 София – Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни. Осигурени са две ленти в посока „Кулата“ и една лента в посока София.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в почивните дни за посрещане на Коледа и Нова година, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите, като в нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг.