НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Българин „летя“ с 220 км/ч по магистрала в Сърбия

          3
          86
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          34-годишен българин отнесе солена глоба поради висока скорост на магистралата Белград – Нови Сад в Сърбия.

          - Реклама -

          Сънародникът ни е профучал с автомобила си с 217,3 км/ч.

          Вътрешното министерство разпространи и снимки от радара и мястото на нарушението, където българинът е карал с висока скорост.

          През февруари Генералното консулство на България в Ниш изнесе данни, че през последната година зачестява налагането на глоби за превишена скорост на български граждани, пътуващи по магистралата София – Ниш.

          РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор

          Размерът на глобите е сравнително висок, а процедурата за плащането им е усложнена, предвид изискването да е в местна валута и по банков път.

          В Сърбия 3000 динара (50,09 лв.) е най-ниската глоба за превишаване на скоростта от 1 до 10 км/ч извън населени места. Най-високото наказание е от 120 000 до 140 000 динара (2004 – 2338 лв.), при нарушение от 101 км/ч и нагоре.

          По магистралите в Сърбия разрешената скорост е до 130 км/ч, а в тунелите и между тях ограничението е 80 км/ч.

          34-годишен българин отнесе солена глоба поради висока скорост на магистралата Белград – Нови Сад в Сърбия.

          - Реклама -

          Сънародникът ни е профучал с автомобила си с 217,3 км/ч.

          Вътрешното министерство разпространи и снимки от радара и мястото на нарушението, където българинът е карал с висока скорост.

          През февруари Генералното консулство на България в Ниш изнесе данни, че през последната година зачестява налагането на глоби за превишена скорост на български граждани, пътуващи по магистралата София – Ниш.

          РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор

          Размерът на глобите е сравнително висок, а процедурата за плащането им е усложнена, предвид изискването да е в местна валута и по банков път.

          В Сърбия 3000 динара (50,09 лв.) е най-ниската глоба за превишаване на скоростта от 1 до 10 км/ч извън населени места. Най-високото наказание е от 120 000 до 140 000 динара (2004 – 2338 лв.), при нарушение от 101 км/ч и нагоре.

          По магистралите в Сърбия разрешената скорост е до 130 км/ч, а в тунелите и между тях ограничението е 80 км/ч.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Весела Коледа!

          Дамяна Караджова -
          Честито Рождество Христово!
          Общество

          Паркирането в София през празничните дни: Безплатно

          Дамяна Караджова -
          През празничния сезон паркирането в широкия център на София ще бъде безплатно в определени дни.
          Общество

          Зеленски изрази благодарност към папа Лъв 14-и за усилията за коледно примирие

          Георги Петров -
          Украинският президент Володимир Зеленски отправи благодарност към папа Лъв 14-и за неговите усилия да бъде постигнато коледно примирие във войната с Русия. В своето...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions