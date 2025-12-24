НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Безплатно паркиране и безплатен градски транспорт по време на празниците

          1
          75
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От 24 до 28 декември и от 31 декември до 4 януари включително, няма да се заплаща за паркиране в София, Варна и Бургас.

          - Реклама -

          Безплатен градски транспорт в Пловдив за Нова година – Евроком

          В Пловдив, на 31 декември и 1 януари, всички линии на градския транспорт ще бъдат безплатни за пътниците.

          Не забравяйте обаче, че на 29 и 30 декември зоните за платено паркиране ще продължат да функционират, информира бТВ.

          Цени на градския транспорт в София в евро: Колко ще струва билетчето?

          В София забраната за стари и замърсяващи автомобили в нискоемисионните зони ще остане в сила и през празничния период.

          От 24 до 28 декември и от 31 декември до 4 януари включително, няма да се заплаща за паркиране в София, Варна и Бургас.

          - Реклама -

          Безплатен градски транспорт в Пловдив за Нова година – Евроком

          В Пловдив, на 31 декември и 1 януари, всички линии на градския транспорт ще бъдат безплатни за пътниците.

          Не забравяйте обаче, че на 29 и 30 декември зоните за платено паркиране ще продължат да функционират, информира бТВ.

          Цени на градския транспорт в София в евро: Колко ще струва билетчето?

          В София забраната за стари и замърсяващи автомобили в нискоемисионните зони ще остане в сила и през празничния период.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Весела Коледа!

          Дамяна Караджова -
          Честито Рождество Христово!
          Общество

          Паркирането в София през празничните дни: Безплатно

          Дамяна Караджова -
          През празничния сезон паркирането в широкия център на София ще бъде безплатно в определени дни.
          Общество

          Патриарх Даниил: Трябва да се стремим към Божия мир и благодат

          Георги Петров -
          На Рождество Христово Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи Златоустовата света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". По време на службата той подчерта...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions