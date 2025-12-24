Безплатно паркиране и безплатен градски транспорт по време на празниците

От 24 до 28 декември и от 31 декември до 4 януари включително, няма да се заплаща за паркиране в София, Варна и Бургас.
Безплатен градски транспорт в Пловдив за Нова година – Евроком
В Пловдив, на 31 декември и 1 януари, всички линии на градския транспорт ще бъдат безплатни за пътниците.
Не забравяйте обаче, че на 29 и 30 декември зоните за платено паркиране ще продължат да функционират, информира бТВ.
В София забраната за стари и замърсяващи автомобили в нискоемисионните зони ще остане в сила и през празничния период.
