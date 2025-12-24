Буркина Фасо победи десетима от Екваториална Гвинея с обрат след 95-ата минута

Буркина Фасо започна с драматичен успех участието си на Купата на африканските нации, след като надви Екваториална Гвинея с 2:1 в мач от група Е.

- Реклама -

През първото полувреме нямаше попадения и двата тима се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

В 50-ата минута Екваториална Гвинея остана с човек по-малко на терена, след като Базилио Ндонг получи директен червен картон.

21 минути по-късно Буркина Фасо си помисли, че е повел в резултата, но попадение на Ласина Траоре бе отменено от ВАР заради засада.

Екваториална Гвинея поведе в резултата пет минути преди изтичането на редовното време. Карлос Акапо центрира от корнер, а Марвин Аниебо отбеляза с удар с глава, който попадна в горния десен ъгъл.

Буркина Фасо осъществи пълен обрат в продължението на мача, като първо се разписа Георги Минонгу, а в осмата минута на добавеното време Едмон Тапсоба донесе трите точки на символичните домакини.

За Буркина Фасо предстои двубой с Алжир, докато Екваториална Гвинея играе със Судан.