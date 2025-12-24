НА ЖИВО
          Бяла Коледа: Снежна покривка и виелици за празника

          Снимка: БГНЕС
          Оранжев и жълт код за обилен снеговалеж са обявени в цялата страна за утре, 25 декември, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

          Предупреждението от втора степен за снежна покривка, равняваща се на 40-50 л/кв.м, е в сила за областите Видин, Монтана, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, а за Хасково – за дъжд.

          Във всички останали области предупреждението е от първа степен.

          На Коледа ще бъде облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд.

          Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. По самото нахлуване на студения въздух в Централна Северна България са възможни поледици.

          Максималните температури ще са от минус 4° до плюс 1° в северозападната част от страната до 2° – 7° в Южна България и крайните източни райони. В петък сутринта валежите ще спрат, най-късно в Източните Родопи. Вятърът ще отслабне. Облачността бавно ще се разкъсва, а температурите в по-голямата част от страната ще са близки до нулата. В районите в Северна България със снежна покривка дневните ще останат отрицателни – до минус 4°.

