Бяла Коледа: Снежна покривка и виелици за празника

Оранжев и жълт код за обилен снеговалеж са обявени в цялата страна за утре, 25 декември, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението от втора степен за снежна покривка, равняваща се на 40-50 л/кв.м, е в сила за областите Видин, Монтана, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, а за Хасково – за дъжд.

Във всички останали области предупреждението е от първа степен.

На Коледа ще бъде облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд.

Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. По самото нахлуване на студения въздух в Централна Северна България са възможни поледици.

Максималните температури ще са от минус 4° до плюс 1° в северозападната част от страната до 2° – 7° в Южна България и крайните източни райони. В петък сутринта валежите ще спрат, най-късно в Източните Родопи. Вятърът ще отслабне. Облачността бавно ще се разкъсва, а температурите в по-голямата част от страната ще са близки до нулата. В районите в Северна България със снежна покривка дневните ще останат отрицателни – до минус 4°.