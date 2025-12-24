НА ЖИВО
      четвъртък, 25.12.25
          ЦЕНЗУРА: Европейската комисия забрани на критична медия да присъства на брифингите й

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейската комисия забрани на журналистите от Euractiv да участват в нейните информационни брифинги, след като белгийската медия приложи по-критичен подход към отразяването на „европейския балон“, съобщи главният редактор Матю Карничниг.

          Основана през 1999 г. от френския медиен издател Кристоф Льоклерк, базираната в Брюксел медия Euractiv се фокусира върху политиката на ЕС. Тя има кореспонденти в Берлин и Париж. Нейният главен редактор, Матьо Карничниг, заяви, че независимата журналистика в Европа е попаднала „в списъка на враговете“, особено в Брюксел, където много медии разчитат на финансирането и добрата воля на институции на ЕС, чуждестранни правителства и лобисти.

          „Всъщност тя се е превърнала в застрашен вид,“ написа той и добави, че независимите гласове вече не се насърчават в ЕС.

          „В началото на тази година започнахме да вливаме в „балона на ЕС“ тежка доза критична журналистика,“ каза Карничниг. „Не всички адресати реагираха добре, особено Еврокомисията, която наскоро ни забрани да участваме в нейните брифинги – неофициалните сесии, по време на които съветниците на председателя Урсула фон дер Лайен се опитват да насочат посланието, което се опитват да предадат по даден въпрос, към медиите“, подчерта журналистът.

          Главният редактор на Euractiv посочи няколко примера за критични статии, които според него може да са допринесли за решението, включително опровергаването от страна на медията на твърденията на Еврокомисията относно предполагаем инцидент със самолета на Фон дер Лайен в България, както и критиките към плановете за създаване на европейска разузнавателна служба.

          Тръмп: „Европа е изправена пред цивилизационно заличаване“ Тръмп: „Европа е изправена пред цивилизационно заличаване“

          Брюксел отдавна е подложен на критики за ограниченията върху свободата на словото и маргинализацията на независимите гласове, включително от страна на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

          По време на речта си на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари, Ванс предупреди ЕС, че основната заплаха за демокрацията не идва от Русия и Китай, а от отказа от фундаменталните демократични ценности.

          Ванс РАЗКОСТИ Европа: Демократите, подкрепящи Украйна, анулираха изборите в Румъния Ванс РАЗКОСТИ Европа: Демократите, подкрепящи Украйна, анулираха изборите в Румъния

          6. Скоро и в затвора ще ги вкарват , то и дедои така е започнал ама… ,лошото е че тия отрепки не си взимат поука

          7. Ако все още очаквате нещо хубаво от европейските управници… значи нещо не ви е наред ….

          12. КАК СТАВА НАБЛЮДЕНИЕТО БЕЗ КАМЕРА ДОКАТО СПИТЕ ОБГАЗЕНИ И НАВЛИЗАНЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ТАКА СЕ ПОЛУЧАВАТ НЕЩАТА ИНСТАЛИРАТ СЕ ПРОГРАМИ КЪМ РУТЕРА ИНТЕРНЕТ НЕ СЕ ВИЖДА С ОКО ЕДИНСТВЕНО СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ СЪС ВЪТРЕШНА КАМЕРА КАТО И ЗАДАДЕШ ZOOM ПО СТЕНИТЕ ПО ТАВАНА НАВСЯКЪДЕ В ЦЯЛОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦЯЛАТА КЪЩА И ЗАПОЧНЕШ ДА ВИЖДАШ ЦВЕТНИ СВЕТЛИНИ ПРЕМИГАЩИ МОЖЕ И ЧЕРНО БЯЛО МИГАЩИ СВЕТЛИНИ В ЗАТЪМНЕНО СЕ ВИЖДАТ И ВЕЧЕРТА НАЙ ЯСНО И ЧИСТО ДОБРЕ СЕ ВИЖДАТ ЧЕСТИТО НАБЛЮДАВАН СИ И ПОДСЛУШВАН СИ 24/7 В ДЕНОНОЩИЕТО ОТ ПСИХИЧНО ДУШЕВНО БОЛНИ УРОДИ УЧАСТВАШ БЕЗ ТВОЕ СЪГЛАСИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ БИГ БРАДЪР ДОМАШНА ОБСТАНОВКА ОБЕКТ НА ГАВРИ И ИЗВРАЩЕНИЯ САТАНИНСКИ РИТУАЛИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ МИЗЕРИИ ПОСТАВЯНЕ НА ЧИП В ГЛАВАТА СЛЕДИ СЕ ВСЯКА ВАША МИСЪЛ И ДЕЙСТВИЕ СЕ
            ЧЕТЕ В МОНИТОРИТЕ ИМ
            ДЪРЖАВНИ ДОХОДИ ОТ ПСИХИЧНО ДУШЕВНО БОЛНИ УРОДИ КРЪВОПИЙЦИ КАНИБАЛИ САДИСТИ СЕРИЙНИ НАЕМНИ УБИЙЦИПЕДОФИЛИ РАСИСТИ УРОДИ ГОЛЯМ СТАЖ ГОЛЯМА ПРАКТИКА НА ТЕЗИ ИЗВРАЩЕНИЯ ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО ПО ЧУЖДИТЕ ДОМОВЕ ВСЯКО НАЧАЛО СИ ИМА И КРАЙ ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО ВЕЧНО ИМЕТО ОТЦА СИНА И СВЕТИЯ ДУХ ПИСАНО Е АЛЕЛУЯ АМИН БОЖЕ МОЙ БЛАГОСЛОВЕН СИ ТАТЕ ИСУС ХРИСТОС ЦЯЛАТА СЛАВА ХВАЛА ЧЕСТ И ПОЧИТ ЕДИНСТВЕНО НА ТЕБЕ ПРИНАДЛЕЖИ ОТ ВЕК И ВЕКОВЕ

          19. Скоро ще бият камбаните за кончината на урсулския евросъюз. Здравомислещите сили в Европа ще празнуват тогава.

          30. Това е новата фашистка демокрация и свобода на словото! И с това евро(шиткойн) което на сила ни го налагат сега ще става все по-весело! 🤣🤣

          31. А между впрочем консерватори в ЕС- Орбан,Фицо,Кикъл,Бабиш,Мелони се подготвят да “ вземат“ главата на Урсулата

          32. То по времето на социализма нямаше толкова цензура , странна демокрация , демокрацията на бомбите и цензурата

