ЦИК на Босна и Херцеговина анулира избори за президент на Република Сръбска

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина анулира предсрочните избори за президент на Република Сръбска в 17 изборни района с общо 136 избирателни секции. Решението беше взето на заседание на 24 декември.

- Реклама -

Най-много анулирани резултати има в Лакташи, Добой и Братунац. Изборите бяха анулирани също в райони като Приедор, Баня Лука, Станари, Зворник, Власеница, Невесине, Гацко, Рудо, Билеча и Миличи, както и в една секция в Бръчко.

Решението за насрочване на повторни избори ще бъде взето след влизането в сила на решението за анулиране. Срещу него може да бъде подадена жалба до Апелативното отделение на Съда на Босна и Херцеговина в срок от два дни от публикуването му на интернет страницата на ЦИК.

На заседанието беше съобщено, че в 136-те секции, в които изборите са анулирани, общата разлика между двамата кандидати е 15 822 гласа, което съществено влияе върху изборния резултат.

ЦИК потвърди резултатите от предсрочните избори за президент на Република Сръбска, при които Синиша Каран, кандидат на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД), спечели с 50,39% срещу 48,22% за опонента си Бранко Блануша.

Синиша Каран, 63-годишен доктор по право и университетски преподавател, пое Министерството на научно-технологичното развитие и висшето образование на Република Сръбска след реконструкцията на правителството през септември 2023 г..

Опозицията твърди, че Блануша е бил ощетен с най-малко 15 000 гласа и настоява за повторение на изборите в няколко града, като посочва редица нередности – натиск върху избиратели, фалшифициране на подписи и нелогични разлики в резултатите.

По изборните правила, в рамките на 72 часа може да бъде взето решение за повторно преброяване на гласовете, а възражения срещу точността на резултатите се подават в срок от 24 часа.