НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ЦИК на Босна и Херцеговина анулира избори за президент на Република Сръбска

          0
          79
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина анулира предсрочните избори за президент на Република Сръбска в 17 изборни района с общо 136 избирателни секции. Решението беше взето на заседание на 24 декември.

          - Реклама -

          Най-много анулирани резултати има в Лакташи, Добой и Братунац. Изборите бяха анулирани също в райони като Приедор, Баня Лука, Станари, Зворник, Власеница, Невесине, Гацко, Рудо, Билеча и Миличи, както и в една секция в Бръчко.

          Решението за насрочване на повторни избори ще бъде взето след влизането в сила на решението за анулиране. Срещу него може да бъде подадена жалба до Апелативното отделение на Съда на Босна и Херцеговина в срок от два дни от публикуването му на интернет страницата на ЦИК.

          На заседанието беше съобщено, че в 136-те секции, в които изборите са анулирани, общата разлика между двамата кандидати е 15 822 гласа, което съществено влияе върху изборния резултат.

          ЦИК потвърди резултатите от предсрочните избори за президент на Република Сръбска, при които Синиша Каран, кандидат на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД), спечели с 50,39% срещу 48,22% за опонента си Бранко Блануша.

          Синиша Каран, 63-годишен доктор по право и университетски преподавател, пое Министерството на научно-технологичното развитие и висшето образование на Република Сръбска след реконструкцията на правителството през септември 2023 г..

          Опозицията твърди, че Блануша е бил ощетен с най-малко 15 000 гласа и настоява за повторение на изборите в няколко града, като посочва редица нередности – натиск върху избиратели, фалшифициране на подписи и нелогични разлики в резултатите.

          По изборните правила, в рамките на 72 часа може да бъде взето решение за повторно преброяване на гласовете, а възражения срещу точността на резултатите се подават в срок от 24 часа.

          Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина анулира предсрочните избори за президент на Република Сръбска в 17 изборни района с общо 136 избирателни секции. Решението беше взето на заседание на 24 декември.

          - Реклама -

          Най-много анулирани резултати има в Лакташи, Добой и Братунац. Изборите бяха анулирани също в райони като Приедор, Баня Лука, Станари, Зворник, Власеница, Невесине, Гацко, Рудо, Билеча и Миличи, както и в една секция в Бръчко.

          Решението за насрочване на повторни избори ще бъде взето след влизането в сила на решението за анулиране. Срещу него може да бъде подадена жалба до Апелативното отделение на Съда на Босна и Херцеговина в срок от два дни от публикуването му на интернет страницата на ЦИК.

          На заседанието беше съобщено, че в 136-те секции, в които изборите са анулирани, общата разлика между двамата кандидати е 15 822 гласа, което съществено влияе върху изборния резултат.

          ЦИК потвърди резултатите от предсрочните избори за президент на Република Сръбска, при които Синиша Каран, кандидат на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД), спечели с 50,39% срещу 48,22% за опонента си Бранко Блануша.

          Синиша Каран, 63-годишен доктор по право и университетски преподавател, пое Министерството на научно-технологичното развитие и висшето образование на Република Сръбска след реконструкцията на правителството през септември 2023 г..

          Опозицията твърди, че Блануша е бил ощетен с най-малко 15 000 гласа и настоява за повторение на изборите в няколко града, като посочва редица нередности – натиск върху избиратели, фалшифициране на подписи и нелогични разлики в резултатите.

          По изборните правила, в рамките на 72 часа може да бъде взето решение за повторно преброяване на гласовете, а възражения срещу точността на резултатите се подават в срок от 24 часа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Зеленски изрази благодарност към папа Лъв 14-и за усилията за коледно примирие

          Георги Петров -
          Украинският президент Володимир Зеленски отправи благодарност към папа Лъв 14-и за неговите усилия да бъде постигнато коледно примирие във войната с Русия. В своето...
          Политика

          Матю Уитакър: Възможно е постигане на споразумение в Украйна в следващите 90 дни

          Георги Петров -
          Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в интервю за Fox News, че е възможно да се постигне споразумение за Украйна в...
          Война

          Андрий Мелник: Украйна трябва да упражни натиск върху държавите от Глобалния юг

          Георги Петров -
          Постоянният украински представител при ООН Андрий Мелник заяви в интервю за Укринформ, че партньорите на Украйна трябва да упражнят натиск върху страните от Глобалния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions