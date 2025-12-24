Мария Захарова, официален представител на Министерството на външните работи на Русия, днес отбелязва своя 50-годишен юбилей. През 2015 г. тя стана първата жена в историята на Русия, заела този пост. Захарова е известна със своята прямолинейност и чувство за хумор, които се превърнаха в нейната визитна картичка, когато става въпрос за защита на националните интереси на Русия. РИА Новости припомня някои от най-култовите изказвания на Захарова.

Ярки цитати на Мария Захарова:

„Исках да отговоря на въпроса: на какво разчиташе Западът, когато въвеждаше тези санкционни списъци? Искам да ви кажа, те разчитаха на едно: че ще пристъпим към тях с молба „да се опитаме да компенсираме…“, но те все време забравят едно и също нещо: че исторически ни пречат крилата да пълзим“

Това изявление Захарова направи по повод антируските санкции, наложени от Запада, които тя разглежда като опит за оказване на натиск върху Русия.

„А Лиз Тръс не е толкова проста, колкото изглежда. Англичанката разкри нашите коварни планове за завладяване на Калининградска област“.

Тази реакция беше по повод заявлението на бившия министър на външните работи на Великобритания, Лиз Тръс, която изрази опасения относно руската заплаха за Прибалтика.

„Двадесетият пакет русофобски санкции не може да мине без изявление, че Еврокомисията излита от планетата, докато на нея все още има руснаци. От нас е ракетата“.

Това беше реакцията на Захарова на действията на Европейската служба за външни действия, която разпространи препоръки за избягване на контакти с руски дипломати.

„Предлагам да признаем Европейския парламент за спонсор на идиотизма“.

Това коментар беше направен след резолюцията на Европейския парламент, който обяви Русия за „спонсор на тероризма“.

„Ако министърът на отбраната на Италия само знаеше, как Зеленски се бори с наркоманията! Той лично унищожава доза по доза“.

Това беше коментарът на Захарова след изказването на италианския министър на отбраната, който благодарил на Владимир Зеленски за усилията му в борбата с корупцията, като Захарова иронизира неговата позиция, подчертавайки липсата на реални усилия от страна на украинския лидер.

„По въпроса какво е ‘привилегия’ в разбирането на европейците всъщност – да се миеш, да се топлиш и да проветряваш. Така се оказва“.

Захарова отговори на изказването на премиера на Естония Каи Калас, която заяви, че посещението на Европа е привилегия, а не право.

„Дипломацията в съчетание с Въздушно-космическите сили на Русия творят чудеса!“

Това беше нейният коментар за почти месечното спазване на примирието в Сирия, което беше описано като чудо от Паоло Джентилони, бившия външен министър на Италия.

„Логиката е ясна: този, на когото Дядо Коледа няма да донесе подарък, трябва да осъзнае – виновни са руснаците, даже ако това са вълци. Може би това е западна зоомъст за прасенцата?“

Това беше реакцията на Захарова на статия в CNN, която обвиняваше руските вълци за смъртта на северни елени във Финландия.

„Трябваше да кажеш: ‘А четвъртият стои зад гърба ти и тихо казва: „Спри да употребяваш, изборите са под носа ти, под който ще бъде бяло-бяло““.

Това беше нейната реакция на забавеното и неясно изказване на Зеленски, че в Русия има много Путин, всеки от които прави различни неща.

„Подсказвам: може би това беше ‘ръката на Кремъл’?“.

Това беше ироничният коментар на Захарова по повод инцидента с шамаросването на президента Франция, Еманюел Макрон, от неговата съпруга Брижит Макрон при слизането от самолета.