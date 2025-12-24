Георги Георгиев спечели дело срещу СДВР и получи 40 000 лв. обезщетение

Лидерът на гражданското движение БОЕЦ, Георги Георгиев, спечели съдебен процес срещу СДВР, която беше осъдена да му се изплати обезщетение от 40 000 лв. за произволен арест. Задържането му се е случило по време на протеста срещу решението на ЦИК да отмени машинния вот преди местните избори през 2023 г. Георгиев обяви победата в съда на своя Фейсбук профил, а неговият адвокат, Методи Лалов, предостави на „Сега“ решението на Административния съд в София.

Съдия Антоанета Аргирова в решението си подчертава, че арестите по време на протести, особено на публични личности като Георгиев, оказват смразяващ ефект върху опозиционно настроените граждани и движението за публична прозрачност.

Адвокатът по делото Методи Лалов с своя Facebook профил изрази своята похвала към съдия Антоанета Аргирова.

В хода на делото бе установено, че по време на задържането на Георгиев, полицаите от 1 РУ – СДВР не му позволили да получи храна, лекарства и медицинския му апарат за дишане, който използва по препоръка на лекар. Освен това, при освобождаването му, личната му карта била върната счупена.

В решението на съда се подчертава, че вредите, които Георгиев е понесъл, не се изчерпват само с ограничението на свободата му за повече от 21 часа, но също така включват поставянето му в опасност за здравето заради невъзможността да получи необходимите му лекарства и медицински апарат. Сред нанесените вреди се сочат и притеснението за съпругата му, която също има здравословни проблеми, както и невъзможността му да гласува на местните избори.

Съдът потвърдил, че тези вреди са не само резултат от здравословното състояние на Георгиев, но и от публичния му статус като лидер на БОЕЦ, организация, посветена на прозрачността в управлението на държавата и върховенството на правото. Смразяващият ефект от ареста е важен за гражданското общество, като може да възпре хората от участие в политическия дебат и опозиционни действия в бъдеще, особено когато става въпрос за известни личности.

По делото беше отбелязано, че 9 месеца след събитията, когато вече имаше обществено мнение в подкрепа на машинния вот, само след оставката на правителството се появиха широки обществени реакции.

Решението на съда може да бъде оспорено пред Върховния административен съд, като СДВР ще трябва да изплати и лихви върху присъденото обезщетение. Георгиев беше подал иск по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ) за 51 000 лв. за нанесени неимуществени вреди, включително унижение, разочарование от държавата, гняв, страдание поради здравословните проблеми и лишаване от основното демократично право – да участва в изборите.

Делото срещу МВР беше заведено след като две съдебни инстанции се произнесоха, че арестът е бил полицейски произвол. Също така, прокуратурата подкрепи Георгиев в делото срещу заповедта за задържането му.

Според закона, МВР има право да задържа лица до 24 часа при определени условия, например ако има доказателства за извършено престъпление. В случая на Георгиев, полицаите не посочили никакви конкретни факти, което доведе до решението на съда, който отново подчерта, че в такива случаи трябва да се посочват мотивации за задържането. Това не е първият случай, в който съдът отменя арест на МВР заради липса на мотиви, но полицията продължава да не променя практиката си и да не обучава служителите си за предотвратяване на подобни инциденти.