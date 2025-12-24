„Гранична полиция“: Гръцките фермери затвориха за камиони един от граничните пунктове

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през граничните пунктове с Турция – „Капитан Андреево“ и „Лесово“, а на границата със Сърбия трафикът е интензивен на вход за леки автомобили на „Калотина“. Това съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция“ в информация за ситуацията към 6:00 часа.

През граничния преход „Капитан Петко Войвода – Орменон“ няма да бъдат допускани товарни автомобили на вход и изход от България към Гърция. Причината е стачна блокада на гръцка територия, а информация за това е получена в Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Смолян. Във връзка със стачните действия на гръцка територия се очакват затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничния контролно-пропускателния пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП на границата с Република Северна Македония.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния.