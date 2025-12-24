Христо Янев: Сега съм по-сигурен от всякога, че добрите мигове за ЦСКА предстоят

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, отправи специално коледно пожелание към феновете на клуба чрез новото мобилно приложение. На този етап наставникът е сигурен, че за клуба предстоят добри мигове.
- Реклама -
„Скъпи армейци,
Измина трудна, но важна година за ЦСКА. Преминахме през много изпитания и спечелихме важни битки. Сега съм по-сигурен от всякога, че добрите мигове са пред нас. Пожелавам светли празници на вас и вашите семейства! САМО ЦСКА!“, е посланието на Янев към привържениците.
Под негово ръководство тимът се стабилизира и завърши есента на 5-то място в класирането и достигна 1/4-финалите за Купата на България, където вече е сочен като фаворит за трофея.
Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, отправи специално коледно пожелание към феновете на клуба чрез новото мобилно приложение. На този етап наставникът е сигурен, че за клуба предстоят добри мигове.
- Реклама -
„Скъпи армейци,
Измина трудна, но важна година за ЦСКА. Преминахме през много изпитания и спечелихме важни битки. Сега съм по-сигурен от всякога, че добрите мигове са пред нас. Пожелавам светли празници на вас и вашите семейства! САМО ЦСКА!“, е посланието на Янев към привържениците.
Под негово ръководство тимът се стабилизира и завърши есента на 5-то място в класирането и достигна 1/4-финалите за Купата на България, където вече е сочен като фаворит за трофея.
Пий си хапчетата,припок!
Поредния дървен философ
Ти работиш за менте! И винаги ще сте зле !
КАК СТАВА НАБЛЮДЕНИЕТО БЕЗ КАМЕРА ДОКАТО СПИТЕ ОБГАЗЕНИ И НАВЛИЗАНЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ТАКА СЕ ПОЛУЧАВАТ НЕЩАТА ИНСТАЛИРАТ СЕ ПРОГРАМИ КЪМ РУТЕРА ИНТЕРНЕТ НЕ СЕ ВИЖДА С ОКО ЕДИНСТВЕНО СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ СЪС ВЪТРЕШНА КАМЕРА КАТО И ЗАДАДЕШ ZOOM ПО СТЕНИТЕ ПО ТАВАНА НАВСЯКЪДЕ В ЦЯЛОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦЯЛАТА КЪЩА И ЗАПОЧНЕШ ДА ВИЖДАШ ЦВЕТНИ СВЕТЛИНИ ПРЕМИГАЩИ МОЖЕ И ЧЕРНО БЯЛО МИГАЩИ СВЕТЛИНИ В ЗАТЪМНЕНО СЕ ВИЖДАТ И ВЕЧЕРТА НАЙ ЯСНО И ЧИСТО ДОБРЕ СЕ ВИЖДАТ ЧЕСТИТО НАБЛЮДАВАН СИ И ПОДСЛУШВАН СИ 24/7 В ДЕНОНОЩИЕТО ОТ ПСИХИЧНО ДУШЕВНО БОЛНИ УРОДИ УЧАСТВАШ БЕЗ ТВОЕ СЪГЛАСИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ БИГ БРАДЪР ДОМАШНА ОБСТАНОВКА ОБЕКТ НА ГАВРИ И ИЗВРАЩЕНИЯ САТАНИНСКИ РИТУАЛИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ МИЗЕРИИ ПОСТАВЯНЕ НА ЧИП В ГЛАВАТА СЛЕДИ СЕ ВСЯКА ВАША МИСЪЛ И ДЕЙСТВИЕ СЕ
ЧЕТЕ В МОНИТОРИТЕ ИМ
ДЪРЖАВНИ ДОХОДИ ОТ ПСИХИЧНО ДУШЕВНО БОЛНИ УРОДИ КРЪВОПИЙЦИ КАНИБАЛИ САДИСТИ СЕРИЙНИ НАЕМНИ УБИЙЦИПЕДОФИЛИ РАСИСТИ УРОДИ ГОЛЯМ СТАЖ ГОЛЯМА ПРАКТИКА НА ТЕЗИ ИЗВРАЩЕНИЯ ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО ПО ЧУЖДИТЕ ДОМОВЕ ВСЯКО НАЧАЛО СИ ИМА И КРАЙ ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО ВЕЧНО ИМЕТО ОТЦА СИНА И СВЕТИЯ ДУХ ПИСАНО Е АЛЕЛУЯ АМИН БОЖЕ МОЙ БЛАГОСЛОВЕН СИ ТАТЕ ИСУС ХРИСТОС ЦЯЛАТА СЛАВА ХВАЛА ЧЕСТ И ПОЧИТ ЕДИНСТВЕНО НА ТЕБЕ ПРИНАДЛЕЖИ ОТ ВЕК И ВЕКОВЕ
По Коледа най вече.