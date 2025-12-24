НА ЖИВО
          Хулио Веласкес за Левски: Говорим за голям клуб с невероятна история

          "Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра" - заяви още испанецът

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи настоящия период за клуба като позитивен. Специалистът сподели, че обича напрежението, което идва с работата в голям отбор. Испанецът увери, че „сините“ вървят в правилната посока. 

          „Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра. В края на първия полусезон вече виждах Левски такъв, какъвто искам – отбор, който знае какво прави с топката и без нея“, заяви Веласкес в „Денис Подкаст“ на популярен хърватски ютубър.

          Наставникът открои представянето в евротурнирите като важна крачка напред, както и второто място в първенството през миналия сезон.

          „Говорим за голям клуб с невероятна история. Обожавам напрежението тук още от първия ден. Хората показват уважение независимо от резултатите“, подчерта треньорът.

