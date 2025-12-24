Хулио Веласкес за Левски: Говорим за голям клуб с невероятна история

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи настоящия период за клуба като позитивен. Специалистът сподели, че обича напрежението, което идва с работата в голям отбор. Испанецът увери, че „сините“ вървят в правилната посока.
- Реклама -
„Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра. В края на първия полусезон вече виждах Левски такъв, какъвто искам – отбор, който знае какво прави с топката и без нея“, заяви Веласкес в „Денис Подкаст“ на популярен хърватски ютубър.
Наставникът открои представянето в евротурнирите като важна крачка напред, както и второто място в първенството през миналия сезон.
„Говорим за голям клуб с невероятна история. Обожавам напрежението тук още от първия ден. Хората показват уважение независимо от резултатите“, подчерта треньорът.
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи настоящия период за клуба като позитивен. Специалистът сподели, че обича напрежението, което идва с работата в голям отбор. Испанецът увери, че „сините“ вървят в правилната посока.
- Реклама -
„Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра. В края на първия полусезон вече виждах Левски такъв, какъвто искам – отбор, който знае какво прави с топката и без нея“, заяви Веласкес в „Денис Подкаст“ на популярен хърватски ютубър.
Наставникът открои представянето в евротурнирите като важна крачка напред, както и второто място в първенството през миналия сезон.
„Говорим за голям клуб с невероятна история. Обожавам напрежението тук още от първия ден. Хората показват уважение независимо от резултатите“, подчерта треньорът.