Хулио Веласкес за Левски: Говорим за голям клуб с невероятна история

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи настоящия период за клуба като позитивен. Специалистът сподели, че обича напрежението, което идва с работата в голям отбор. Испанецът увери, че „сините“ вървят в правилната посока.

„Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра. В края на първия полусезон вече виждах Левски такъв, какъвто искам – отбор, който знае какво прави с топката и без нея“, заяви Веласкес в „Денис Подкаст“ на популярен хърватски ютубър.

Наставникът открои представянето в евротурнирите като важна крачка напред, както и второто място в първенството през миналия сезон.

„Говорим за голям клуб с невероятна история. Обожавам напрежението тук още от първия ден. Хората показват уважение независимо от резултатите“, подчерта треньорът.