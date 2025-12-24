Извънредно положение: Горивото в РСМ свършва, България е готова да помогне

По разпореждане на министър-председателя в оставка Росен Желязков, министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България. Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на България, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Въз основа на установените достатъчни количества, българското правителство предложи на Република Северна Македония спешни доставки на котелно гориво (мазут) с цел подпомагане на страната в условията на обявеното вчера извънредно положение.

По разпореждане на премиера Желязков, предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества, като ще се съобрази с техническите и логистичните възможности.

По време на разговора бе подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.

Предложението на България бе отправено, след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.