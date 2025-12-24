НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          ИЗВЪНРЕДНО! Самоубийствен атентат в Москва

          77
          5114
          Снимка: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Трима души, сред които двама полицаи, са убити при взрив в южната част на Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на разследващите служби.

          - Реклама -

          По информация на ТАСС, неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържан. Загинали са самият той и двама полицаи, уточни Следственият комитет на Русия.

          „По данни на следствието през нощта на 23 срещу 24 декември на улица „Елецкая“ в Москва двама сътрудници на полицията са видели подозрително лице близо до служебния си автомобил. Когато се приближили, за да го задържат, той е задействал взривно устройство“, се добавя в изявлението.

          Образувано е дело за посегателство срещу живота на служители на правоохранителните органи и незаконно притежание на взривно устройство.

          По-рано тази нощ Следственият комитет съобщи за пострадали при инцидент служители на Пътната полиция.

          Експлозията е станала близо до мястото, където по-рано тази седмица бе убит руски генерал, уточни АФП.

          В Москва взривиха автомобил с руски генерал В Москва взривиха автомобил с руски генерал

          Трима души, сред които двама полицаи, са убити при взрив в южната част на Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на разследващите служби.

          - Реклама -

          По информация на ТАСС, неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържан. Загинали са самият той и двама полицаи, уточни Следственият комитет на Русия.

          „По данни на следствието през нощта на 23 срещу 24 декември на улица „Елецкая“ в Москва двама сътрудници на полицията са видели подозрително лице близо до служебния си автомобил. Когато се приближили, за да го задържат, той е задействал взривно устройство“, се добавя в изявлението.

          Образувано е дело за посегателство срещу живота на служители на правоохранителните органи и незаконно притежание на взривно устройство.

          По-рано тази нощ Следственият комитет съобщи за пострадали при инцидент служители на Пътната полиция.

          Експлозията е станала близо до мястото, където по-рано тази седмица бе убит руски генерал, уточни АФП.

          В Москва взривиха автомобил с руски генерал В Москва взривиха автомобил с руски генерал
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса с послания за вяра и надежда

          Красимир Попов -
          Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса като глава на Католическата църква, посрещайки хиляди вярващи на площад „Свети Петър“ преди службата в необичайно...
          Политика

          ЦИК на Босна и Херцеговина анулира избори за президент на Република Сръбска

          Красимир Попов -
          Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина анулира предсрочните избори за президент на Република Сръбска в 17 изборни района с общо 136 избирателни...
          Политика

          Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България по време на извънредното положение

          Красимир Попов -
          Правителството на Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната съседка. "Ако Република България има нужда от...

          77 КОМЕНТАРА

          3. Не знам кой и защо, но това са мюсюлмански работи. Баш-новината тук е, че се е случило в Москва и Путя се е наачкал от уплаха, защото той там седи.

          4. Касапницата в мола не беше терористичен акт защото шизожужето още не беше нападнало Украйна. А сега украинците все виновни ,че орките от край време се избиват едни други.
            За новичоците и традиционния балконинг (най-новия местен спорт в шитланд)и то е дело на украинците ,а кретени?
            Баси ,колко сте тъпи,не е истина!

          5. НА НЯКОИ БАЛЪК ПЛАТЕНО СЪС ЦЕЛ ДА НЯМА СИГУРНОСТ ПРИ ХОРАТА И ДА СТОЯТ ПОСТОЯННО ПОД СТРАХ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ И НАИ ГЛАВНАТА ЦЕЛ ЧЕПИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            • Snejanka Stoqnova чакаи тепърва ще има дълбока оран изравняване със земята и ще стават големи кратери

          11. Абе, каква е Разликата между Укро Натовските Славни и Смели Бандероси и Терористите?
            Бият се като Истински Мъже???
            Скрити зад цивилно население!
            И подли терористични актове!
            А Пусия даже не им Думна Хазарската банда, представяща се за Крадителство!

          15. Квото почукало това се обадило. А и на луснаците празниците не са сега, ако не знаете те се движат по друг календар

          22. Дърпат дявола за опашката, дано не се окаже външен опит за провокация, че ще летят ракети..

            • Целта на войната е да се избият всички украинци и руснаци и на тяхните територии да се обяви Новия Израел!

          25. Приключвайте я тази Украйна ,че няма спокойствие нито ден, нито нощ! На всички ни омръзнаха вече и украинци и Украйна! Това ли е центъра на света, че от сутрин до вечер ,четем какво казал или предложил този палячо Зеленски! Не искам вече като си отворя ФБ да гледам неговата противна физиономия.Заради него беше унищожен и ЕС! Всичките ни пари отиват за Украйна, а ние тънем в мизерия! България е с най- ниските пенсии, / като изключим МВР, депутатите и държавните служители/, под социалния минимум за държавите от ЕС! Розовият пумпал предпочете Украйна пред интересите на българския народ! Стига вече!

          26. Защо тези статии не са ограничени за публикуване?! Защо статията за мъжа наталия киселофа е забранена за коментиране?! Та този мъж е екзекутор на референдумите!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions