ИЗВЪНРЕДНО! Самоубийствен атентат в Москва

Трима души, сред които двама полицаи, са убити при взрив в южната част на Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на разследващите служби.
- Реклама -
По информация на ТАСС, неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържан. Загинали са самият той и двама полицаи, уточни Следственият комитет на Русия.
Образувано е дело за посегателство срещу живота на служители на правоохранителните органи и незаконно притежание на взривно устройство.
По-рано тази нощ Следственият комитет съобщи за пострадали при инцидент служители на Пътната полиция.
Експлозията е станала близо до мястото, където по-рано тази седмица бе убит руски генерал, уточни АФП.
Трима души, сред които двама полицаи, са убити при взрив в южната част на Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на разследващите служби.
- Реклама -
По информация на ТАСС, неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържан. Загинали са самият той и двама полицаи, уточни Следственият комитет на Русия.
Образувано е дело за посегателство срещу живота на служители на правоохранителните органи и незаконно притежание на взривно устройство.
По-рано тази нощ Следственият комитет съобщи за пострадали при инцидент служители на Пътната полиция.
Експлозията е станала близо до мястото, където по-рано тази седмица бе убит руски генерал, уточни АФП.
Започва се партизанската със самоубийствени атентати! 🤔
Старо вече….
Не знам кой и защо, но това са мюсюлмански работи. Баш-новината тук е, че се е случило в Москва и Путя се е наачкал от уплаха, защото той там седи.
Касапницата в мола не беше терористичен акт защото шизожужето още не беше нападнало Украйна. А сега украинците все виновни ,че орките от край време се избиват едни други.
За новичоците и традиционния балконинг (най-новия местен спорт в шитланд)и то е дело на украинците ,а кретени?
Баси ,колко сте тъпи,не е истина!
Tая информация от btv ли я имаш гъско
НА НЯКОИ БАЛЪК ПЛАТЕНО СЪС ЦЕЛ ДА НЯМА СИГУРНОСТ ПРИ ХОРАТА И ДА СТОЯТ ПОСТОЯННО ПОД СТРАХ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ И НАИ ГЛАВНАТА ЦЕЛ ЧЕПИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Христо Дойнов Как ги чЕпират? Изглежда с чеп! 🙂
🙂 🙂 🙂
Венета Стоилова И аз това щях да пиша, но видях, че има и други забелязали грешката. 😉
Венета Стоилова важна ли е буквата мадам или смисъла и значението
Венета Стоилова или кои за каквото си мисли
Христо Дойнов Важно е, че сте неграмотни всички, които ви е страх от чипиране.
Не ви вярвам
До укро троловете: Да не плащат днес двойна та сте толкова активни?
Не е самоубийствен, задействан е дистанционно!
ТАКА ПОДЛО УБИХА ХУБАВОТО МОМЧЕ ГИВИ МРЪСНИТЕ УКРИ ДОЛНИ ФАШИСТИ
Мечо защо ги търпиш още
Snejanka Stoqnova чакаи тепърва ще има дълбока оран изравняване със земята и ще стават големи кратери
Абе, каква е Разликата между Укро Натовските Славни и Смели Бандероси и Терористите?
Бият се като Истински Мъже???
Скрити зад цивилно население!
И подли терористични актове!
А Пусия даже не им Думна Хазарската банда, представяща се за Крадителство!
Iren Kruss в Москва са предимно мюсюлмани. Те не празнуват Коледа, като нас.
Maria Ivanovna Ivanova Защо говорите глупости. Не се излагайте публично.
Ахмат Сила
Maria Ivanovna Ivanova Ахмак
Дайте в Брюксел какво се случва , Москва не ни интересува!
Квото почукало това се обадило. А и на луснаците празниците не са сега, ако не знаете те се движат по друг календар
Какви фашисти, бе госпожо. Вие нормална ли сте 🤣🤣🤣
Смърт на фашизма свобода на Народа
Κρασι Ελευθερος рашизма още мърда
Украйнски терористи
Ясен Янков обикновено се самоубиват арабски терористи-камикадзета!
Iren Kruss това не са християнски празници а Сатанийски Отвори си очите
Ох,горко им на украинците.Защо не си седнат на з….те ,Коледа е все пак.
Абе наркоманчето си търси Коледни поздравления!
Luydmil Vasilev Жалко за полицаите, но вероятно атентатът е на ислямски фундаменталисти! Тъпите русофили обвиняват за всичко украинците!
Lidia Ivanova много си уМна 🐒не ги обвиняват а всичко те правят наци…те, щом ги защитаваш и си промит мозък си като урките 🐒
Lidia Ivanova Ислямистите обичат евро@ейски коледни базари 😉 Не ги викайте, че ще ви посетят .
Luydmil Vasilev б@клук!
Luydmil Vasilev Точно 👏
Дърпат дявола за опашката, дано не се окаже външен опит за провокация, че ще летят ракети..
Марио Костадинов Каквото повикало ,такова се обадило!
Че инак ве летят нака ли? Идиотщини
Марио Костадинов това, съобщават изобщо не прилича на атентат. Но могат да му приписват такива характеристики ако решат.
Марио Костадинов Къде ще летят ракети ?
Марио Костадинов да вече 4 години летят ракити от орките
Слава на Русия.
Защо не пишете,какво се случва с Одеса и Киев тази нощ?
Да ги избият всичките алкохолици
Целта на войната е да се избият всички украинци и руснаци и на тяхните територии да се обяви Новия Израел!
Приключвайте я тази Украйна ,че няма спокойствие нито ден, нито нощ! На всички ни омръзнаха вече и украинци и Украйна! Това ли е центъра на света, че от сутрин до вечер ,четем какво казал или предложил този палячо Зеленски! Не искам вече като си отворя ФБ да гледам неговата противна физиономия.Заради него беше унищожен и ЕС! Всичките ни пари отиват за Украйна, а ние тънем в мизерия! България е с най- ниските пенсии, / като изключим МВР, депутатите и държавните служители/, под социалния минимум за държавите от ЕС! Розовият пумпал предпочете Украйна пред интересите на българския народ! Стига вече!
Rumyana Diyanova Палячото сити свали червените очила чемадан вокзал масква
Blagoi Artakov Айде вокзал- Киев ! Там ти желая щастие със Зеленски!
Защо тези статии не са ограничени за публикуване?! Защо статията за мъжа наталия киселофа е забранена за коментиране?! Та този мъж е екзекутор на референдумите!