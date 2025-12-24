НА ЖИВО
          Коща осъди забраната на САЩ за пътуване на европейски граждани като неприемлива

          Снимка: БГНЕС
          Председателят на Европейския съвет, Антонио Коща, заяви днес, че наложената от САЩ забрана за пътуване на петима европейски граждани, сред които бившият комисар Тиери Бретон, е неприемлива за съюзници, партньори и приятели.

          В публикация в „Екс“ Коща подчерта, че ЕС стои твърдо зад защитата на свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и своя регулаторен суверенитет.

          Инциденти

          Петима загинаха при като хеликоптер се разби в планината Килиманджаро

          Дамяна Караджова -
          Хеликоптер, изпълняващ медицинска спасителна мисия, се разби в планината Килиманджаро в Танзания.
          Общество

          Рождество Христово във Витлеем: хиляди поклонници посрещнаха Коледа, възстановявайки коледния дух след две години на война и затишие

          Дамяна Караджова -
          След две години на война и конфликти в Газа, хиляди вярващи християни и туристи се събраха във Витлеем за да отбележат Рождество Христово
          Любопитно

          Интересни коледни обичаи по света: Какво правят различните култури по празниците?

          Дамяна Караджова -
          Коледа е един от най-значимите християнски празници, на който отбелязваме раждането на Исус Христос.

          37 КОМЕНТАРА

          2. Само котилото около урсула има право да забранява, който и което не им харесва. Как така се осмеляват други?!

          4. Тази организация ООН да я закрият.
            Никаква файда от нея, само излишни пари за заплати!!!

          6. Във момента САЩ са заети да го местят по крачолите. Те са голяма страна и процесът ще отнеме известно време

          12. Клоуните от ЕК получиха от своето лекарство 🤡🤣🤣🤣 Те могат да налагат санкции наляво и надясно, тях като ги треснат със същото, рев. 🤣🤣🤣🤣

          14. И на Тръмп и Илон Мъск да се забрани да влизат в Европа.
            Да си ходи в Москва и Пекин.
            Може и във Венецуела

              • Stoyan Georgiev ТЯ няма да ти помогне но за твое успокоение . НО след като и толкоз зле явно си смени лекарствата ..Или за такива като теб няма още открити .

            • Stoyan Georgiev После друг неадекватник като байдън и на втората седмица нова „пландемия“. Този път няма да можеш и от дома си да излезеш дори и с противогаз.

              • Stoyan Georgiev Да не мислиш, че съм очаквал нещо друго от почти същия неадекватник, като байдънти джо?Остави ме мен.Такъв съм. Да видя какво ще кажеш на Петьо и Зина. Весели празници. Или вашият е на 20.04?

