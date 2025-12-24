Коща осъди забраната на САЩ за пътуване на европейски граждани като неприемлива

Председателят на Европейския съвет, Антонио Коща, заяви днес, че наложената от САЩ забрана за пътуване на петима европейски граждани, сред които бившият комисар Тиери Бретон, е неприемлива за съюзници, партньори и приятели.
САЩ ще откажат визи на бивш еврокомисар и още четирима за опити за цензура на социални мрежи – ОБНОВЕНА
В публикация в „Екс“ Коща подчерта, че ЕС стои твърдо зад защитата на свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и своя регулаторен суверенитет.
The EU condemns the U.S. travel restrictions against European citizens and officials.— António Costa (@eucopresident) December 24, 2025
Such measures are unacceptable between allies, partners, and friends.
The EU stands firm in its defense of freedom of expression, fair digital rules, and its regulatory sovereignty. https://t.co/Kh142DM676
