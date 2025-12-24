Коща осъди забраната на САЩ за пътуване на европейски граждани като неприемлива

Председателят на Европейския съвет, Антонио Коща, заяви днес, че наложената от САЩ забрана за пътуване на петима европейски граждани, сред които бившият комисар Тиери Бретон, е неприемлива за съюзници, партньори и приятели.

- Реклама -

САЩ ще откажат визи на бивш еврокомисар и още четирима за опити за цензура на социални мрежи – ОБНОВЕНА

В публикация в „Екс“ Коща подчерта, че ЕС стои твърдо зад защитата на свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и своя регулаторен суверенитет.