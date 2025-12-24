Левски поздрави Сангаре

Днес нападателят на Левски Мустафа Сангаре празнува своя 27-ми рожден ден. Французинът се присъедини към „сините“ на 9 юли 2024 година и има до момента 60 мача и 17 гола с екипа на представителния отбор на столичани.

Мустафа дебютира със синята фланелка на 20 юли 2024 година при победата с 6:1 като гост на Локомотив (София), като в този мач вкара и първия си гол за Левски.

„ПФК Левски честити празника на Мустафа Сангаре и му пожелава здраве, успешна кариера и много щастливи мигове със синята фланелка“, написаха от стадион „Георги Аспарухов“.