      петък, 26.12.25
          Спорт

          Лоренцо Инсиние се завръща в Серия А

          Лоренцо Инсиние иска да се маха от Торонто

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лоренцо Инсиние е все по-близо до завръщане в Серия „А“. Лацио подготвя краткосрочен договор, за да върне бившия капитан на Наполи в Италия.

          След три сезона в МЛС 34-годишният бивш национал е свободен след отмяната на трансферната забрана на Лацио, което ще позволи на “орлите” най-накрая да го привлекат.

          Предложената сделка ще бъде за срок от шест месеца, с възможност за удължаване с още един сезон, пише TuttoMercatoWeb.

          Този ход ще събере отново Инсиние с Маурицио Сари – треньорът, под чието ръководство той записа най-успешните сезони в кариерата си. От 2022 г. Лоренцо рита за Торонто. 

