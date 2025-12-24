Лоренцо Инсиние се завръща в Серия А

Лоренцо Инсиние е все по-близо до завръщане в Серия „А“. Лацио подготвя краткосрочен договор, за да върне бившия капитан на Наполи в Италия.

След три сезона в МЛС 34-годишният бивш национал е свободен след отмяната на трансферната забрана на Лацио, което ще позволи на “орлите” най-накрая да го привлекат.

Предложената сделка ще бъде за срок от шест месеца, с възможност за удължаване с още един сезон, пише TuttoMercatoWeb.

Този ход ще събере отново Инсиние с Маурицио Сари – треньорът, под чието ръководство той записа най-успешните сезони в кариерата си. От 2022 г. Лоренцо рита за Торонто.