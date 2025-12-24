НА ЖИВО
          - Реклама -
          Мощно земетресение удари Тайван

          Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси днес югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс.

          До момента няма данни за нанесени щети.

          Земетресението е усетено и в столицата Тайпе.

          Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина, съобщи метеорологичната служба.

          Тайван се намира на границата на две тектонски плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва Ройтерс.

          Над 100 души загинаха при трус в Южен Тайван през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 стана причина за смъртта на над две хиляди души през 1999 г..

          - Реклама -

