Мощно земетресение удари Тайван

Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси днес югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс.
До момента няма данни за нанесени щети.
Земетресението е усетено и в столицата Тайпе.
Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина, съобщи метеорологичната служба.
Тайван се намира на границата на две тектонски плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва Ройтерс.
Над 100 души загинаха при трус в Южен Тайван през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 стана причина за смъртта на над две хиляди души през 1999 г..
- Реклама -
