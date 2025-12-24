НА ЖИВО
          Инциденти

          ОФИЦИАЛНО: Няма оцелели при самолетната катастрофа с висш либийски генерал

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Частен самолет, в който са пътували началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад и още четирима души, се разби днес след излитане от столицата на Турция Анкара, при което са загинали всички на борда, предаде Асошиейтед прес.

          Ал Хадад беше в Анкара за преговори на високо равнище за засилване на военното сътрудничество между двете страни и за обсъждане на регионални въпроси, съобщиха турски представители.

          Либийският премиер Абдел Хамид Дбейба потвърди смъртта на ген. Мохамед Али Ахмад Ал Хадад и другите, като съобщи в изявление във „Фейсбук“, че трагичният инцидент е станал, когато либийската делегация е отпътувала към Либия след официално посещение в Анкара.

          Дбейба каза, че случилото се е тежка загуба за Либия. Страната обяви тридневен национален траур. Либийски висши представители съобщиха, че контактът със самолета е бил изгубен около половин час след излитането поради техническа неизправност.

          Турция: Самолетът на началника на генералния щаб на Либия е съобщил за електрическа повреда преди катастрофата Турция: Самолетът на началника на генералния щаб на Либия е съобщил за електрическа повреда преди катастрофата

          Ал Хадад беше най-висшият военен командир в Западна Либия. Той играеше решаваща роля в продължаващите усилия на ООН за обединяване на либийската армия, която подобно на другите институции в Либия, се разцепи, отбелязва АП.

          Турция съобщи, че са открити останките на самолета, а министърът на правосъдието обяви, че Анкара започва „разследване, възложено на четирима прокурори под координацията на един заместник главен прокурор“.

          

