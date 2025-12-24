Откриха черните кутии на самолета, който се разби в Турция

Вътрешният министър на Турция, Али Йерликая, обяви на брифинг тази сутрин, че черните кутии на самолета „Фалкон-50“, който се разби снощи след излитане от Анкара към Триполи, вече са намерени. На борда на самолета са били високопоставени либийски военни, сред които и началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад.
Министър Йерликая съобщи, че периметърът, в който са разпръснати останките на самолета, е с радиус от 3 км. В 02:45 ч. е намерено устройството за запис на разговорите в пилотската кабина на самолета, а в 03:20 ч. е открита и черната кутия, която записва данните за полета. Процесът по преглед и анализ на съдържанието на черните кутии вече е започнал.
Йерликая допълни, че в Анкара вече са пристигнали петима близки на загиналите, както и две делегации от Либия – една от 14 души и една от 8 души, или общо 22 души екип от Либия.
Телата на загиналите все още се намират в района на инцидента, посочи министърът. Останките на самолета са били открити от Жандармерията в Турция на два километра източно от с. Кесиккавак, община Хаймана, която се намира в близост до Анкара. По-късно стана известно, че екипажът на самолета е поискал разрешение за аварийно кацане, след като е възникнала електрическа повреда на борда.
За разследването на инцидента са ангажирани 408 служители, 103 коли, 7 самолета, термодронове и дронове за нощно наблюдение. Авиокатастрофата ще бъде разследвана от четирима прокурори, които ще работят под координацията на заместник главен прокурор.
