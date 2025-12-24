Първа коледна литургия на папа Лъв ХІV, десетки хиляди ще се съберат във Ватикана

Във Ватикана папа Лъв XIV ще води за първи път коледните тържества. За разлика от месите на папа Франциск, тази година вечерната литургия ще започне по-късно, в 22:00 часа местно време.
- Реклама -
На Коледа Светият отец ще отправи своето послание и благословия от балкона на базиликата „Свети Петър“. Очаква се десетки хиляди хора да се съберат на площад „Свети Петър“.
На последната си аудиенция по време на юбилейната година, Лъв XIV разкритикува задълбочаващата се разлика между богати и бедни по света.
Във Ватикана папа Лъв XIV ще води за първи път коледните тържества. За разлика от месите на папа Франциск, тази година вечерната литургия ще започне по-късно, в 22:00 часа местно време.
- Реклама -
На Коледа Светият отец ще отправи своето послание и благословия от балкона на базиликата „Свети Петър“. Очаква се десетки хиляди хора да се съберат на площад „Свети Петър“.
На последната си аудиенция по време на юбилейната година, Лъв XIV разкритикува задълбочаващата се разлика между богати и бедни по света.
Папа Франциск беше духовник, този е католически поп.
Голям праз , ние сме православни , не католици !
Вие сте най-вече тъпаци.
Еньо Стоев „святото“ и „българското“, си го заврете там! 🇧🇬=💩🤣
Rossen E. Stefanoff Много е жалко , излишно е да коментирам , бъдете жив и здрав
Rossen E. Stefanoff – ти евреин ли си
Алекси Алексиев може би.✡️🕎🇮🇱🤣
Rossen E. Stefanoff – значи си дегенерат – не си завирай носа там където не ти е работа
Еньо Стоев – волжските българи са мюсюлмани – те по малко българи ли са от нас
Алекси Алексиев Не виждам връзка с коментара ми 🙂
България е православна държава. Който иска да се поклони на папата да заминава за Ватикана. Жалки безбожници
Zina Lyubenova България тъпачке, е светска държава. В която всички, католици, атеисти, православни, агностици, мюсюлмани, кришнари, протестанти, будисти,…са равни. Като искаш православна дъпжава, заминавай кза москва! Тук е Европа🇪🇺!
Zina Lyubenova муслиманска е