Първа коледна литургия на папа Лъв ХІV, десетки хиляди ще се съберат във Ватикана

Във Ватикана папа Лъв XIV ще води за първи път коледните тържества. За разлика от месите на папа Франциск, тази година вечерната литургия ще започне по-късно, в 22:00 часа местно време.

На Коледа Светият отец ще отправи своето послание и благословия от балкона на базиликата „Свети Петър“. Очаква се десетки хиляди хора да се съберат на площад „Свети Петър“.

На последната си аудиенция по време на юбилейната година, Лъв XIV разкритикува задълбочаващата се разлика между богати и бедни по света.