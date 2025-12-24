НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Първа коледна литургия на папа Лъв ХІV, десетки хиляди ще се съберат във Ватикана

          13
          36
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Във Ватикана папа Лъв XIV ще води за първи път коледните тържества. За разлика от месите на папа Франциск, тази година вечерната литургия ще започне по-късно, в 22:00 часа местно време.

          - Реклама -

          На Коледа Светият отец ще отправи своето послание и благословия от балкона на базиликата „Свети Петър“. Очаква се десетки хиляди хора да се съберат на площад „Свети Петър“.

          На последната си аудиенция по време на юбилейната година, Лъв XIV разкритикува задълбочаващата се разлика между богати и бедни по света.

          За първи път от 3 години: Елха и коледно настроение във Витлеем (СНИМКИ/ВИДЕО) За първи път от 3 години: Елха и коледно настроение във Витлеем (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Във Ватикана папа Лъв XIV ще води за първи път коледните тържества. За разлика от месите на папа Франциск, тази година вечерната литургия ще започне по-късно, в 22:00 часа местно време.

          - Реклама -

          На Коледа Светият отец ще отправи своето послание и благословия от балкона на базиликата „Свети Петър“. Очаква се десетки хиляди хора да се съберат на площад „Свети Петър“.

          На последната си аудиенция по време на юбилейната година, Лъв XIV разкритикува задълбочаващата се разлика между богати и бедни по света.

          За първи път от 3 години: Елха и коледно настроение във Витлеем (СНИМКИ/ВИДЕО) За първи път от 3 години: Елха и коледно настроение във Витлеем (СНИМКИ/ВИДЕО)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Зеленски изрази благодарност към папа Лъв 14-и за усилията за коледно примирие

          Георги Петров -
          Украинският президент Володимир Зеленски отправи благодарност към папа Лъв 14-и за неговите усилия да бъде постигнато коледно примирие във войната с Русия. В своето...
          Политика

          Матю Уитакър: Възможно е постигане на споразумение в Украйна в следващите 90 дни

          Георги Петров -
          Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в интервю за Fox News, че е възможно да се постигне споразумение за Украйна в...
          Война

          Андрий Мелник: Украйна трябва да упражни натиск върху държавите от Глобалния юг

          Георги Петров -
          Постоянният украински представител при ООН Андрий Мелник заяви в интервю за Укринформ, че партньорите на Украйна трябва да упражнят натиск върху страните от Глобалния...

          13 КОМЕНТАРА

          3. България е православна държава. Който иска да се поклони на папата да заминава за Ватикана. Жалки безбожници

            • Zina Lyubenova България тъпачке, е светска държава. В която всички, католици, атеисти, православни, агностици, мюсюлмани, кришнари, протестанти, будисти,…са равни. Като искаш православна дъпжава, заминавай кза москва! Тук е Европа🇪🇺!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions