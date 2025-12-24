Подаръците поскъпват, контролът се затяга: как Европа пазарува за Коледа през 2025 г.

През 2025 г. се очаква коледните разходи в ЕС да нараснат значително, под натиска на продължаващата инфлация и затягането на регулациите за безопасност на играчките. С настъпването на празничния сезон и пика на пазаруването на подаръци, данните показват ясно изразени разлики между отделните държави.

Според платформата за данни Statista, именно Германия ще заеме водещата позиция като най-голям купувач в Европейския съюз по време на празниците. Прогнозите сочат, че разходите за търговия на дребно в страната през коледния сезон ще достигнат приблизително 85,24 млрд. евро.

На следващите места се нареждат Франция с очаквани 71,65 млрд. евро, както и Италия, където празничните разходи ще надхвърлят 43 млрд. евро.

Извън рамките на ЕС, но в по-широкия европейски контекст, Обединеното кралство оглавява класацията. Проучване на PwC прогнозира ръст от 3,5% спрямо 2024 г., въпреки сравнително бавния старт на празничната търговия.

В същото време потребителите трябва да се подготвят за по-скъпи подаръци. По данни на Евростат, годишната инфлация в еврозоната през ноември 2025 г. се оценява на 2,2%, което е леко увеличение спрямо 2,1% месец по-рано.

„Очаква се празничните разходи да показват по-предпазливо поведение, характеризиращо се с чувствителност към цените и търсене на по-достъпни угощения“, се посочва в последната прогноза на Mastercard Economics Institute.

Най-търсените подаръци в ЕС

Категориите красота, мода и електроника оглавяват списъка с най-популярни подаръци през този коледен сезон, сочат данните на икономическия институт.

През последното тримесечие на 2024 г. чехите са изразходвали най-много средства за козметика, докато в Полша най-голям интерес е имало към бижута и часовници. Испанците са насочили разходите си основно към стоки втора употреба, а италианците – към домакински уреди.

По отношение на игрите и играчките, именно Чехия се откроява като страната с най-високи разходи в тази категория сред европейците.

Засилен контрол върху безопасността на играчките

През изминалата година козметиката и играчките са били продуктите с най-много сигнали за проблеми с безопасността в ЕС, като в почти половината от случаите рискът е бил свързан с химически съставки.

Търговската асоциация Toy Industries of Europe (TIE) е анализирала 70 играчки, предлагани на първите страници с резултати от търсене в седем големи онлайн платформи, доставящи до Белгия и Франция. Резултатите показват, че около 96% от тях не отговарят на изискванията за безопасност на ЕС, а 86% имат сериозни рискове – включително малки части, опасност от задавяне, силни магнити и лесен достъп до батерии.

В отговор на тези проблеми, през октомври Европейският съвет одобри нови правила за безопасност на играчките, които въвеждат дигитален паспорт за по-добра проследяемост на продуктите, продавани онлайн, както и забрана на вредни химически вещества, застрашаващи здравето на децата.