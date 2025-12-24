Приемането на еврото: Какво се случва с банковите сметки, спестяванията и кредитите?

С наближаването на въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. все повече хора си задават въпроси как промяната ще се отрази на банковите им сметки, спестяванията и кредитите.
Законът за въвеждане на еврото предвижда ясни правила, които целят плавен и защитен преход за всички клиенти, напомня Дарикнюз.
Какво се случва с банковите сметки в лева
На 1 януари 2026 г. всички разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в българските банки ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани от левове в евро. Превалутирането ще стане по официалния фиксиран курс.
Как ще се преизчисляват кредитите и лизингите в левове
От 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, както и заемите с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро. Те ще бъдат превалутирани по официалния фиксиран курс, изразен до петия знак след десетичната запетая, и закръглени съгласно правилата, предвидени в закона.
Важно уточнение е, че превалутирането не може да бъде използвано като повод за предоговаряне на условията по вече сключени договори. Банките нямат право да променят клаузи по начин, който поставя клиента в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо тази преди въвеждането на еврото. Същите правила важат и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити или лизинг.
Не се изискват нови договори за кредити
Въвеждането на еврото не налага подписване на нови договори или анекси към съществуващите кредитни споразумения. Независимо дали заемът е бил в левове или с валутна клауза в евро, договорите остават в сила при същите условия, като се променя единствено валутата.
Ще се променят ли лихвите по кредити и депозити
Ако по кредита или депозита е договорен фиксиран лихвен процент, банката е длъжна да го запази и след въвеждането на еврото. Преходът от фиксирана лихва в левове към фиксирана лихва в евро не може да води до по-неблагоприятни условия за клиента или за банката.
При променлив лихвен процент той ще бъде преобразуван по методика, която гарантира, че лихвеното плащане в евро е еквивалентно на дължимото в левове към датата на конверсията.
Какво става с жилищните кредити в евро
За клиентите с ипотечни или други кредити в евро правилата са същите. След въвеждането на еврото банката няма право да изисква предоговаряне на условията, само на основание промяната на валутата.
Законът изрично забранява въвеждането на еврото да се използва като аргумент за промени в договори, които биха влошили финансовото положение на клиентите. Това правило важи както за банките, така и за небанковите кредитори.
