Рекорден брой кръводарители отчита ВМА

Центърът по трансфузионна хематология на Военномедицинската академия (ВМА) отбелязва своя рожден ден с рекорден брой кръводарители. През последните 12 месеца почти осем хиляди души са дарили кръв, което е най-високият резултат в историята на Центъра. За това съобщиха от пресцентъра на ВМА.
- Реклама -
В сравнение с предходни години, когато броят на кръводарителите е бил между шест хиляди и седем хиляди, отчетеният ръст през тази година е изключително положителен знак за устойчивото развитие на Центъра и нарастващото доверие към неговата работа. От ВМА споделят, че това е ясен индикатор за успеха на усилията за увеличаване на броя на дарителите.
Професор Попов подчерта, че мобилните екипи на ВМА играят все по-голяма роля в увеличаването на броя на кръводарителите. Те посещават различни организации и институции, което дава възможност на много повече хора да се включат в инициативата „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот“.
Проф. Попов изрази специална благодарност и към екипа на Центъра, който работи с голяма всеотдайност и непрекъснато дори по време на празнични дни.
В навечерието на празниците, професорът отправи пожелания за здраве и весели дни на екипа на ВМА и на всички кръводарители. Той добави, че рожденият ден на Кръвния център се възприема като празник на съпричастността, отговорността и човечността.
През миналата година Центърът по трансфузионна хематология на ВМА отчете с хиляда кръводарявания повече в сравнение с 2023 година
Центърът по трансфузионна хематология на Военномедицинската академия (ВМА) отбелязва своя рожден ден с рекорден брой кръводарители. През последните 12 месеца почти осем хиляди души са дарили кръв, което е най-високият резултат в историята на Центъра. За това съобщиха от пресцентъра на ВМА.
- Реклама -
В сравнение с предходни години, когато броят на кръводарителите е бил между шест хиляди и седем хиляди, отчетеният ръст през тази година е изключително положителен знак за устойчивото развитие на Центъра и нарастващото доверие към неговата работа. От ВМА споделят, че това е ясен индикатор за успеха на усилията за увеличаване на броя на дарителите.
Професор Попов подчерта, че мобилните екипи на ВМА играят все по-голяма роля в увеличаването на броя на кръводарителите. Те посещават различни организации и институции, което дава възможност на много повече хора да се включат в инициативата „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот“.
Проф. Попов изрази специална благодарност и към екипа на Центъра, който работи с голяма всеотдайност и непрекъснато дори по време на празнични дни.
В навечерието на празниците, професорът отправи пожелания за здраве и весели дни на екипа на ВМА и на всички кръводарители. Той добави, че рожденият ден на Кръвния център се възприема като празник на съпричастността, отговорността и човечността.
През миналата година Центърът по трансфузионна хематология на ВМА отчете с хиляда кръводарявания повече в сравнение с 2023 година