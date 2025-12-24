Рекорден брой кръводарители отчита ВМА

Центърът по трансфузионна хематология на Военномедицинската академия (ВМА) отбелязва своя рожден ден с рекорден брой кръводарители. През последните 12 месеца почти осем хиляди души са дарили кръв, което е най-високият резултат в историята на Центъра. За това съобщиха от пресцентъра на ВМА.

В сравнение с предходни години, когато броят на кръводарителите е бил между шест хиляди и седем хиляди, отчетеният ръст през тази година е изключително положителен знак за устойчивото развитие на Центъра и нарастващото доверие към неговата работа. От ВМА споделят, че това е ясен индикатор за успеха на усилията за увеличаване на броя на дарителите.

„Искам да благодаря на всички дарители – те са истински герои. Незаменима е и помощта на военнослужещите и цивилните служители от военните формирования, които съставляват близо половината от всички кръводарители“, каза проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

Професор Попов подчерта, че мобилните екипи на ВМА играят все по-голяма роля в увеличаването на броя на кръводарителите. Те посещават различни организации и институции, което дава възможност на много повече хора да се включат в инициативата „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот“.

Проф. Попов изрази специална благодарност и към екипа на Центъра, който работи с голяма всеотдайност и непрекъснато дори по време на празнични дни.

„Колегите са на разположение и на Бъдни вечер, и на Коледа, и на Нова година, за да осигурим необходимите количества кръв и кръвни продукти и да посрещнем всички желаещи да дарят“, заяви той.

В навечерието на празниците, професорът отправи пожелания за здраве и весели дни на екипа на ВМА и на всички кръводарители. Той добави, че рожденият ден на Кръвния център се възприема като празник на съпричастността, отговорността и човечността.

През миналата година Центърът по трансфузионна хематология на ВМА отчете с хиляда кръводарявания повече в сравнение с 2023 година