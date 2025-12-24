НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Сан Антонио срази с 20 пункта водачът в класирането Оклахома

          Срещата между двата тима завърши при резултат 130:110 точки

          0
          10
          Снимка: www.facebook.com/Spurs
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Сан Антонио Спърс записа втора поредна победа над Оклахома Сити Тъндър (130:110). Само преди 10 дни „шпорите“ надвиха „гръмотевиците“ в полуфинал за Купата на НБА. Отборът от Тексас е нанесъл две от четирите поражения на действащия шампион от началото на този сезон.

          - Реклама -

          В герой за победителите се превърна Келдън Джонсън с 25 точки за „шпорите“. Стефон Касъл добави 24, а Харисън Барнс 20. Виктор Уембаняма вкара 12 точки.

          Над всички за Оклахома бе Шей Гилджъс-Александър с 33 точки, към които добави 8 асистенции.

          Останалите резултати от НБА:

          Шарлът – Вашингтон 126:109

          Филаделфия – Бруклин 106:114

          Атланта – Чикаго 123:126

          Кливланд – Ню Орлиънс 141:118

          Индиана – Милуоки 94:111

          Маями – Торонто 91:112

          Далас – Денвър 131:130

          Минесота – Ню Йорк 115:104

          Финикс – ЛА Лейкърс 132:108

          Юта – Мемфис 128:137

          Портланд – Орландо 106:110

          Сакраменто – Детройт 127:136

          ЛА Клипърс – Хюстън 128:108

          Сан Антонио Спърс записа втора поредна победа над Оклахома Сити Тъндър (130:110). Само преди 10 дни „шпорите“ надвиха „гръмотевиците“ в полуфинал за Купата на НБА. Отборът от Тексас е нанесъл две от четирите поражения на действащия шампион от началото на този сезон.

          - Реклама -

          В герой за победителите се превърна Келдън Джонсън с 25 точки за „шпорите“. Стефон Касъл добави 24, а Харисън Барнс 20. Виктор Уембаняма вкара 12 точки.

          Над всички за Оклахома бе Шей Гилджъс-Александър с 33 точки, към които добави 8 асистенции.

          Останалите резултати от НБА:

          Шарлът – Вашингтон 126:109

          Филаделфия – Бруклин 106:114

          Атланта – Чикаго 123:126

          Кливланд – Ню Орлиънс 141:118

          Индиана – Милуоки 94:111

          Маями – Торонто 91:112

          Далас – Денвър 131:130

          Минесота – Ню Йорк 115:104

          Финикс – ЛА Лейкърс 132:108

          Юта – Мемфис 128:137

          Портланд – Орландо 106:110

          Сакраменто – Детройт 127:136

          ЛА Клипърс – Хюстън 128:108

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Минимален успех за успешно начало на Камерун

          Станимир Бакалов -
          Камерун започна успешно участието си на Купата на африканските нации с победа с минималното 1:0 над Габон. Това бе първи двубой за двата тима...
          Спорт

          Лоренцо Инсиние се завръща в Серия А

          Станимир Бакалов -
          Лоренцо Инсиние е все по-близо до завръщане в Серия "А". Лацио подготвя краткосрочен договор, за да върне бившия капитан на Наполи в Италия. След три...
          Спорт

          Пирин: Очаквайте големи новини през 2026 г.

          Станимир Бакалов -
          Втородивизионният Пирин (Благоевград), който изпадна в тежка финансова криза след напускането на клубното ръководство, намекна за големи новини през 2026 г. в коледно обръщение...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions