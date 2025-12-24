Сан Антонио срази с 20 пункта водачът в класирането Оклахома

Сан Антонио Спърс записа втора поредна победа над Оклахома Сити Тъндър (130:110). Само преди 10 дни „шпорите“ надвиха „гръмотевиците“ в полуфинал за Купата на НБА. Отборът от Тексас е нанесъл две от четирите поражения на действащия шампион от началото на този сезон.
В герой за победителите се превърна Келдън Джонсън с 25 точки за „шпорите“. Стефон Касъл добави 24, а Харисън Барнс 20. Виктор Уембаняма вкара 12 точки.
Над всички за Оклахома бе Шей Гилджъс-Александър с 33 точки, към които добави 8 асистенции.
Останалите резултати от НБА:
Шарлът – Вашингтон 126:109
Филаделфия – Бруклин 106:114
Атланта – Чикаго 123:126
Кливланд – Ню Орлиънс 141:118
Индиана – Милуоки 94:111
Маями – Торонто 91:112
Далас – Денвър 131:130
Минесота – Ню Йорк 115:104
Финикс – ЛА Лейкърс 132:108
Юта – Мемфис 128:137
Портланд – Орландо 106:110
Сакраменто – Детройт 127:136
ЛА Клипърс – Хюстън 128:108