Сан Антонио срази с 20 пункта водачът в класирането Оклахома

Сан Антонио Спърс записа втора поредна победа над Оклахома Сити Тъндър (130:110). Само преди 10 дни „шпорите“ надвиха „гръмотевиците“ в полуфинал за Купата на НБА. Отборът от Тексас е нанесъл две от четирите поражения на действащия шампион от началото на този сезон.

- Реклама -

В герой за победителите се превърна Келдън Джонсън с 25 точки за „шпорите“. Стефон Касъл добави 24, а Харисън Барнс 20. Виктор Уембаняма вкара 12 точки.

Над всички за Оклахома бе Шей Гилджъс-Александър с 33 точки, към които добави 8 асистенции.

Останалите резултати от НБА:

Шарлът – Вашингтон 126:109

Филаделфия – Бруклин 106:114

Атланта – Чикаго 123:126

Кливланд – Ню Орлиънс 141:118

Индиана – Милуоки 94:111

Маями – Торонто 91:112

Далас – Денвър 131:130

Минесота – Ню Йорк 115:104

Финикс – ЛА Лейкърс 132:108

Юта – Мемфис 128:137

Портланд – Орландо 106:110

Сакраменто – Детройт 127:136

ЛА Клипърс – Хюстън 128:108